Rozhovor Neumannové s Haškem zahájil vysílání Radiožurnálu Sport

Praha - Rozhovor Kateřiny Neumannové s Dominikem Haškem zahájil vysílání první rozhlasové sportovní stanice v Česku Radiožurnál Sport. Své vysílání dnes odstartoval při příležitosti začínajícího mistrovství světa v hokeji. Stanice posluchačům nabídne i další důležité sportovní události včetně mistrovství Evropy ve fotbale nebo olympijských her.

"Těší mě, že díky digitalizaci můžeme našim posluchačům po jedenácti letech nabídnout novou stanici, která přinese spoustu vrcholných světových sportovních událostí, a zároveň se bude českému i světovému sportu věnovat do hloubky. Proto věřím, že zasáhne opravdu široké publikum. Nová stanice snoubí jak 97 let starou tradici sportovního vysílání, tak nejnovější možnosti vysílání," uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Na vysílání se bude podílet přibližně 60 lidí včetně externích moderátorů. Roční navýšení stávajících nákladů na vysílání se v souvislosti se spuštěním stanice Radiožurnál Sport očekává na úrovni deseti milionů korun.

Radiožurnál Sport vysílá v digitální síti DAB+ a také na internetu. Stanice bude zaměřená na přímé sportovní přenosy, vstupy ze stadionů, magazíny o profesionálním i amatérském sportu, rozhovory, reportáže, zpravodajské relace a hudbu. V zahajovací den vysílání je pro posluchače připraven i první přímý přenos z hokejového mistrovství světa v Rize, utkání Česko-Rusko, který budou komentovat Petr Kadeřábek a František Kuna.

Radiožurnál Sport vysílá denně od 6:00 do 24:00, ve zbylých hodinách přebírá program stanice Český rozhlas Radiožurnál. V prvním týdnu nabídne vedle přímých hokejových přenosů vstupy a komentáře z mistrovství Evropy v plavání v Budapešti nebo legendární pořad S mikrofonem za fotbalem, který v tradiční podobě provede všemi devíti zápasy 33. kola Fortuna ligy.

"Sportovním fanouškům nabídneme rozšířené vydání v podobě 18 hodin denně. Chceme ukázat sport ve všech jeho podobách. Nejen ten vrcholový, ale i amatérský, sport jako životní styl," řekl šéfredaktor Radiožurnálu Ondřej Suchan.

Rozhovory osobností s jejich hosty odstartuje v pondělí 24. května bývalá tenistka Andrea Sestini Hlaváčková, která v pořadu Na síti vyzpovídá mistra světa ve freestyle footbagu Jana Webera. Hlaváčková vedle moderátorské premiéry také bude mezi soutěžícími letošního ročníku StarDance ... když hvězdy tančí. "Máme za sebou (v rozhlase) dvě tři pilotní vysílání, která se povedla, takže se budou moci využít, pokud budu třeba chybět. Moc se těším, mám pondělky, což se krásně kombinuje se StarDance, protože tam jsou přenosy v sobotu a v neděli se odpočívá. Navíc trénovat na StarDance se začne v polovině srpna, kdy už budu ve vysílání malinko zajetá a nebude to brát tolik času a příprav," řekla ČTK Hlaváčková. "Rozhlasový trénink je pro mě něco jako skok do vody, učím se to za pochodu. Ale mám kolem sebe super tým, což je jeden z důvodů, proč jsem na nabídku Českého rozhlasu kývla," dodala.

Martin Procházka se bude v úterní Čisté hře s reportéry Radiožurnálu věnovat tématu začínajícího MS v hokeji a ve středu bude s hokejovou tematikou v pořadu Na place pokračovat Pavel Nečas, jehož hostem bude někdejší reprezentační hokejový brankář Ondřej Pavelec. Ve čtvrtek si vodní slalomář Vavřinec Hradilek promluví Na férovku se snowboardcrossařkou Evou Samkovou a v pořadu Páteční finiš Kateřiny Neumannové bude bývalá úspěšná lyžařka mluvit s manažerem a šéfem Pražského mezinárodního maratonu Carlem Capalbem. Více informací je na webu stanice Radiožurnál Sport.

Český rozhlas má devět celoplošných stanic. Vedle Radiožurnálu to jsou Dvojka, Vltava, Plus, Wave, D-dur, Jazz, Junior a Retro. Letos v prvním čtvrtletí a loňském posledním čtvrtletí byl Radiožurnál s 915.000 posluchači denně nejposlouchanější tuzemskou rozhlasovou stanicí. Potvrdil tak výsledek z druhé poloviny loňského roku, vyplývá z výsledků výzkumu poslechovosti rádií v Česku Radioprojekt.