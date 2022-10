Rozhodnutí Spolu nenasadit kandidáta na Hrad se podle politologů čekalo

Praha - Rozhodnutí koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) nenasadit do prezidentské volby vlastního kandidáta se podle politologů oslovených ČTK dalo očekávat. V nynější energetické krizi by měl takový člověk těžkou pozici a jako "vládní" kandidát by se také stal snadným terčem pro ostatní uchazeče o Hrad, což by mohlo nahrát i možné kandidatuře lídra opozičního hnutí ANO Andreje Babiše.

Koalice Spolu před prvním kolem voleb nepodpoří jediného kandidáta, nejblíže trojici vládních stran jsou však podle premiéra Petra Fialy (ODS) senátor Pavel Fischer, bývalá rektorka Danuše Nerudová a generál Petr Pavel. Podle Josefa Mlejnka z Univerzity Karlovy není takové rozhodnutí překvapivé. "Dlouho se to očekávalo. Zejména v době energetické krize a růstu cen by měl jako de facto vládní kandidát těžkou pozici, asi i kvůli tomu nechtěl nikdo z případných kandidátů tuto rukavici zvednout," uvedl.

Energetická krize, vysoká inflace a pokles životní úrovně ovlivňují důvěru k vládě, poznamenal politolog Lubomír Kopeček, který působí na Masarykově univerzitě a v Národním institutu SYRI. "Ve stávající situaci by jeden oficiální kandidát Spolu neměl velkou šanci na úspěch. Naopak by mohl změnit volby v hlasování proti vládě a nahrát úspěchu případné kandidatury Andreje Babiše. Reálně by tak vládní kandidát paradoxně spíše zvýšil šance na zvolení Andreje Babiše. V tomto ohledu tak jde o racionální postup," uvedl Kopeček.

Také podle Petra Justa z Metropolitní univerzity Praha zvolila koalice Spolu již déle naznačované řešení. "Ani výběr jmen, které koalice Spolu podpořila, není překvapivý vzhledem ke stanoveným kritériím, jako jsou jasně prozápadní kurz a dodržování ústavy," uvedl. V rozhodnutí nespatřuje nutně personální nouzi či neúspěšné hledání kandidáta. "Viděl bych za tím spíše snahu nestigmatizovat jednoho konkrétního kandidáta 'vládním cejchem'," uvedl. Dotyčný by se stal terčem veškerých protivládních sil. "Podpora kandidátů formálně nezávislých na vládní koalici i na koalici Spolu může toto stigma částečně otupit," míní.

Nevýhodou zvoleného postupu je, že se hlasy sympatizantů Spolu pravděpodobně roztříští mezi trojici kandidátů, doplnil Just. "Zajímavé bude, jak toto rozhodnutí zamíchá preferencemi. Nerudová již nějakou dobu stoupá, takže tam je potenciál na případné další posílení pozic. Zda to bude na úkor Pavla, je asi předčasné hodnotit," uvedl. Krok Spolu podle něj nebude mít vliv na Babišovo rozhodnutí, zda bude na Hrad kandidovat. "On se bude řídit hlavně tím, co mu ukážou průzkumy - ať ty veřejně publikované, nebo ty, které si nechává dělat jeho tým," doplnil.

Podle Mlejnka je podpora trojice kandidátů ze strany Spolu poměrně vlažná, protože výraznější by mohla být "polibkem smrti". "Šance kandidátů to myslím moc neovlivní. Pokud jde o Andreje Babiše, neexistence jasného vládního kandidáta, vůči němuž by se mohl vymezovat, ho spíše přiměje k rozhodnutí, že kandidovat nebude," odhaduje.

Podle Kopečka umožňuje opatrná podpora trojice kandidátů politikům Spolu širší výběr při vyslovování podpory. "A utlumí tak případnou nespokojenost uvnitř jednotlivých stran. Ta by byla spojena s koncentrací jen na jedno jméno. Je zjevné, že míra přijatelnosti této trojice je uvnitř každé strany značně rozdílná," doplnil.

Politolog Lukáš Valeš řekl rádiu Impuls, že se koalice Spolu zachovala alibisticky až amatérsky. Postupu nerozumí a považuje ho za chybný. "V zájmu vlády by měla mít koalice svého vlastního silného prezidenta, mimo jiné proto, aby jí kryl záda," uvedl. Fischer, Nerudová i Pavel jsou podle něj pro některou z vládních stran kontroverzní. "Takže si myslím, že v tuhle chvíli by mělo být spíš mlčeti zlato. Když není schopná tato koalice generovat jednoho vlastního kandidáta, tak od té volby měla raději dát ruce pryč," uvedl.