Rozhodnutí o termínu voleb v půlce ledna 2023 bylo vydáno ve Sbírce zákonů

Praha - Rozhodnutí o termínu voleb prezidenta republiky, jejichž první kolo se uskuteční v polovině ledna příštího roku, bylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů. Od té chvíle je předvolební kampaň oficiální a všechny náklady na ni se budou započítávat do zákonem stanoveného finančního limitu. Adepti na funkci hlavy státu mají čas na přihlášení se do úterý 8. listopadu. Už do poloviny příštího týdne, tedy 6. července, by si ale měli zřídit transparentní účet pro financování volební kampaně. Vyplývá to z harmonogramu volebních kroků, který na svém webu zveřejnilo ministerstvo vnitra.

Termín voleb oznámil v pondělí předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), úvodní kolo stanovil na 13. a 14. ledna 2023. Volby se rozhodl vyhlásit už začátkem léta kvůli tomu, aby volební podmínky byly férové pro všechny adepty na úřad hlavy státu. O nejvyšší ústavní funkci zatím projevily zájem dvě desítky lidí, ne všichni z nich ale kandidaturu potvrdili.

Náklady na kampaň se budou ode dneška započítávat i těm, kteří kandidaturu potvrdí později. Zákonem stanovený finanční limit na kampaň činí 40 milionů korun za první kolo či 50 milionů korun za obě kola voleb. Kandidátům se podle Jana Outlého z Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí budou do nákladů započítávat i výdaje, které použijí v kampani, ale pořídili si je ještě před jejím startem. Jako příklad Outlý zmínil třeba obytné vozidlo. Právě obytný vůz si koupil a polepil různými hesly předseda ANO Andrej Babiš, který s ním objíždí republiku, ale své prezidentské ambice zatím nepotvrdil.

Kandidaturu naopak tento týden potvrdil někdejší vysoký představitel české armády a NATO Petr Pavel, byť ji chce oficiálně ohlásit až v srpnu. Pavel spolu s Babišem patří podle průzkumů i sázkových kurzů mezi hlavní favority volby hlavy státu.

Podpisy nutné pro kandidaturu na prezidenta už začal sbírat odborový předák Josef Středula či ekonomka a bývalá rektorka brněnské Mendelovy univerzity Danuše Nerudová. Ucházet se o nejvyšší ústavní funkci hodlá také lékař a někdejší rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. Opětovnou kandidaturu ohlásil rovněž senátor Marek Hilšer z klubu Starostů. Podnikatel Tomáš Březina už ohlásil, že získal potřebných 50.000 podpisů pro kandidaturu na prezidenta. Právo nominovat má také minimálně 20 poslanců nebo deset senátorů, kandidátovi musí být v den hlasování nejméně 40 let.

Kandidáti, kteří splní zákonné podmínky, budou ministerstvem vnitra registrováni a tím i k volbám připuštěni 25. listopadu. Státní volební komise vylosuje 1. prosince čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky zaregistrovaných kandidátů. Ti pak budou mít od 28. prosince do 11. ledna vyhrazen celkem pětihodinový prostor jak ve vysílání České televize, tak Českého rozhlasu, aby sami představili své záměry a přilákali voliče.

Pokud žádný z prezidentských kandidátů nezíská v prvním volebním kole nadpoloviční většinu hlasů, o nástupci Miloše Zemana se rozhodne ve finále mezi dvěma nejúspěšnějšími adepty z úvodního rozstřelu. Závěrečný duel se bude konat 27. a 28. ledna. Budoucí prezident či prezidentka se ujme funkce po skončení Zemanova mandátu, který je vyměřen do 8. března.