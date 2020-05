Rozhodnutí epidemiologů o školách by se podle Dobšíka měla respektovat

Praha - Rozhodnutí epidemiologů otevřít za přísných hygienických podmínek k ochraně proti koronaviru první stupeň základních škol by se podle předsedy školských odborů Františka Dobšíka mělo respektovat. Společnost by se podle něj měla vrátit ke svému standardnímu fungování, ale zároveň by se měly respektovat obavy z nákazy u lidí, kteří mají zdravotní problémy. Školy podle něj budou fungovat do konce školního roku velmi odlišně. Kolik učitelů se do nich dnes vrátilo, proto v současnosti není možné říct, podobně jako zatím nejsou zcela jasné počty dětí. Dobšík to řekl ČTK.

Základní školy se podobně jako další stupně škol zavřely kvůli šíření koronaviru 11. března. Od 11. května do nich mohou chodit žáci devátých tříd na přípravu k přijímacím zkouškám. Dnes se do lavic vrátily i mladší školáci. Docházka je dobrovolná, část dětí i učitelů proto stále zůstává doma. Žáci ve školách podle doporučení ministerstva školství a epidemiologů budou ve skupinách nanejvýš po 15. Skupiny se nemají měnit ani potkávat. Ve třídách děti nebudou muset mít roušky, pokud zachovají rozestupy alespoň 1,5 metru. Na chodbách, toaletách či v šatnách budou roušky povinné.

"Není snadné říct, zda je správně, že se školy za těchto podmínek otevřely," uvedl Dobšík. Podle něj by se mělo respektovat rozhodnutí epidemiologů. "Rozhodně si myslím, že by společnost měla začít fungovat běžně a standardně," řekl. U některých učitelů je ale nákaza riziková a nikdo nebyl schopen vyvrátit jejich obavy, dodal. Zdůraznil přitom, že tito lidé se ve většině případů nechtějí vyhýbat práci a mají zájem dohodnout se na výuce online.

Podle něj budou i proto školy fungovat velmi odlišně. "Myslím si, že přehled o počtu učitelů, kteří se vracejí, není schopen nikdo dát, protože na každé škole je to úplně jinak," řekl. Ředitelé podle něj žádnou statistiku nevykazovali. "Ministerstvo říká - nevím, na základě čeho - že nastoupí asi 60 procent žáků. A jestli se od toho dá odvodit stejný počet učitelů, to taky nevím," doplnil.

Uvedl, že velká část učitelů i ředitelů poukazovala na to, že mohou výuku do konce školního roku dokončit distančně. "Je to jiná forma, asi se toho neprobere a nezopakuje v takové míře, jako kdyby to bylo prezenčně, ale určitě se to dá všechno dohnat," řekl. Podle něj by výuka na dálku do konce června nebyl problém. Chápe nicméně, že bylo třeba zohlednit i to, že někteří lidé potřebují dát děti do škol, aby se mohli vrátit do práce.

Fungování hygienických pravidel ve školách se podle Dobšíka bude odvíjet od počtu žáků. Pro školy s jejich nižším počtem, bude dodržování podmínek jednodušší, řekl. Většina škol podle něj rozdělila práci mezi zaměstnance tak, aby se příliš nepřetěžovala jen nějaká jejich část.

Někde podle něj byla domluva učitelů s řediteli obtížnější, ale situace se zlepšila poté, co ministerstvo upřesnilo manuály. Na některých místech podle něj také na ředitele naléhali zřizovatelé, aby se uspokojila poptávka rodičů. Tyto situace ale podle něj byly spíš výjimečné.