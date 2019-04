Olomouc - Herečka Zdenka Procházková převzala ve čtvrtek večer v Olomouci na závěr čtyřdenního mezinárodního festivalu rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio cenu Thálie za herecký výkon v rozhlasové hře. Ocenění si vysloužila za hlavní roli Rozálie Lautmanové ve hře Obchod na korze. Loni rozhlasovou Thálii dostala Helena Dvořáková za roli paní Lemarchandové v dramatu Hilda.

Na závěrečném večeru Prix Bohemia Radio dnes převzali ocenění také výherci ve čtyřech soutěžních kategoriích, o kterých rozhodla odborná porota. V kategorii zaměřené na dokumentární tvorbu zvítězil dokument Matematika zločinu. Pod tímto rozhlasovým pořadem jsou jako autoři podepsáni Brit Jensen a Magdalena Sodomková.

V mezinárodní kategorii zaměřené na reportážní tvorbu porotu nejvíce zaujal příspěvek nazvaný Ostrov Tangier, jehož autorem je Jan Kaliba z Českého rozhlasu. V kategorii dramatických pořadů patří první místo Hře na uši od autora a režiséra Jiřího Adámka. V nové kategorii zaměřené na multimedia zvítězil projekt The Industry. Jeho autorem je Mirka Duijnová ze Submarine Channel.

Na závěr každého poslechového dne byly v jednotlivých kategoriích nezávisle na odborné porotě uděleny také Ceny studentské poroty. V dokumentární sekci získal ocenění Vladimír Mareček za dílo Budoucnost nejistá. V mezinárodní reportážní kategorii putovala Cena studentské poroty do rukou Christiana Schwalba z německého Radio Bremen za dílo Northern Sea Route through the Arctic. V sekci dramatických pořadů ocenili studenti Krásný mladý obludy autora Florenta Barata a v multimediální kategorii byl nejlepším projektem zvolen The Industry od Mirky Duijnové.

Letošní festival byl rozšířen o soutěžní kategorii zaměřenou právě na multimédia. Organizátoři to zdůvodnili tím, že v době rozmachu internetu si už ani rozhlas nevystačí pouze se zvukem. Často je třeba doplnit jej například o videozáznamy, fotografie či různé vizualizace.

"Jsem rád, že jubilejní 35. ročník Prix Bohemia Radio v letošním roce propojil jak tradiční českou a zahraniční rozhlasovou tvorbu, tak i nová média. Multimediální kategorie byla rovněž jednou z příležitostí, jak porovnat naše úspěchy s konkurenty na mediálním trhu doma i v zahraničí, ale i jak prodiskutovat nové formy a příležitosti, které oblast nových médií nabízí," uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Součástí festivalu je každoročně i bohatý doprovodný program. Například v úterý byla v Uměleckém centru UP veřejná debata Kam s nimi, jejímž hlavním tématem byly vulgarismy ve vysílání. Večer pak v Moravském divadle Olomouc vystoupilo Dejvické divadlo s představením Dabing street.

Festival Prix Bohemia Radio se v roce 2016 po mnohaletém působení v Poděbradech a dvou letech v Praze přesunul do Olomouce. Čestnou prezidentkou festivalu je herečka Hana Maciuchová.