Rovanperä se stal nejmladším mistrem světa v historii rallye

Auckland (Nový Zéland) - Fin Kalle Rovanperä se stal den po 22. narozeninách nejmladším mistrem světa v rallye v historii. Pilot Toyoty si titul zajistil triumfem na Novém Zélandu. Po šestém vítězství v sezoně má dva závody před koncem šampionátu nedostižný náskok 64 bodů před exmistrem světa Ottem Tänakem z Estonska.

Rovanperä výrazně překonal dosavadní rekord Colina McRae, který v roce 1995 vyhrál MS ve věku 27 let a 89 dnů. K titulu finskému supertalentu v jeho třetí sezoně mezi elitou pomohl spolujezdec Jonne Halttunen. Rovanperä je už osmým finským mistrem světa, ale prvním po 20 letech. V roce 2002 se stal šampionem Marcus Grönholm.

Rovanperä se na soutěži se základnou Aucklandu ujal vedení v sobotní druhé etapě a ve finálovém dnu ovládl dvě ze čtyř rychlostních zkoušek včetně speciálně bodované závěrečné power stage. Celkově zvítězil s náskokem 34,6 sekundy před týmovým kolegou a osminásobným mistrem světa Sébastienem Ogierem. Předloňský šampion Tänak skončil třetí s téměř padesátisekundovou ztrátou.

Rovanperä v první polovině sezony ovládl postupně po sobě jdoucí soutěže ve Švédsku, v Chorvatsku a Portugalsku, poté ještě přidal triumfy v Keni a Estonsku. V předchozích dvou rallye v Belgii a Řecku skončil po nehodách v poli poražených, ale třetí šanci na zisk titulu už proměnil.

"Po těch dvou složitých rallye to bylo trochu čekání a je to docela úleva, že to po tak dobré sezoně konečně dopadlo," řekl Rovanperä webu šampionátu. "Největší dík patří týmu za to, že letos postavil takovouhle raketu," dodal mladý Fin.

Rallye Nový Zéland, závod mistrovství světa v automobilových soutěžích: 1. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota Yaris) 2:48:01,4, 2. Ogier, Veillas (Fr./Toyota Yaris) -34,6, 3. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20) -48,5, 4. Neuville, Wydaeghe (Belg./Hyundai i20) -1:58,8, 5. Solberg, Admondson (Švéd., Brit./Hyundai i20) -3:55,3, 6. Paddon, Kennard (N. Zél./Hyundai i20) -10:03,7. Průběžné pořadí MS (po 11 z 13 závodů): 1. Rovanperä 237 b., 2. Tänak 173, 3. Neuville 144, 4. Evans (Brit./Toyota Yaris) 116, 5. Kacuta (Jap./Toyota Yaris) 100, 6. Breen (Ir./ Ford Puma) 77. Pořadí týmů: 1. Toyota 455, 2. Hyundai 374, 3. M-Sport Ford 224, 4. Toyota NG 112.