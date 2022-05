Rovanperä bude v Portugalsku hájit vedení v MS, na startu budou i Loeb a Ogier

Coimbra (Portugalsko) - Fin Kalle Rovanperä bude na nadcházející Portugalské rallye hájit vedení v průběžném pořadí mistrovství světa v automobilových soutěžích. Ve čtvrtém dílu seriálu se ale bude muset poměřit i s dvojicí hvězdných Francouzů, kteří se již šampionátu neúčastní pravidelně. Přihlášeni jsou totiž i Sébastienové Loeb a Ogier, v součtu držitelé sedmnácti světových titulů.

Rovanperä se bude ale muset hlavně v pátek vyrovnat s nevděčnou pozicí "čističe" tratě. Portugalsko je totiž první ryze šotolinovou rallye v sezoně. "Portugalsko je rallye, kterou mám obvykle rád. Etapy jsou pěkné a technické, a je tam skvělá atmosféra," řekl finský pilot továrního týmu Toyota, který považuje svou startovní pozici za velkou výzvu.

"Bude to pro nás něco zcela nového. Pátek by tak mohl být mnohem důležitější než na jiných rallye. Budeme se snažit držet v dobrém tempu, abychom zůstali ve hře pro zbytek víkendu. Klíčové bude, abychom zůstali v klidu a soustředili se na práci," podotkl Rovanperä, jenž má v čele MS náskok 29 bodů za druhého Belgičana Thierryho Neuvillea a letos se již radoval z vítězství ve Švédsku a Chorvatsku.

Vzhledem ke startovní pozici si zálusk na výborný výsledek dělají i jeho týmoví kolegové Ogier a Brit Elfyn Evans, který byl v Portugalsku nejrychlejší loni. "Portugalsko s rostoucím počtem startů užívám stále více a více. Bylo skvělé tam loni vyhrát a i letos bychom rádi uspěli a bude to náš cíl. Vzhledem k tomu, že nás teď čeká několik šotolinových soutěží, doufáme, že se nám bude dařit," uvedl vicemistr světa z posledních dvou let Evans, jenž je v průběžném pořadí MS až devátý.

Osmatřicetiletý Ogier v Portugalsku již pětkrát vyhrál, naposledy v roce 2017. "Užil jsem si chvilku volna a teď se cítím svěží. Jsem rád, že tým teď vítězí, ale já tu nejsem jen proto, abych si to užil a získal pro sebe dobré výsledky. Chci pomoct týmu vyhrát Pohár konstruktérů," podotkl osminásobný světový šampion Ogier, který letos startoval jen v Monte Carlu, kde skončil druhý za Loebem.

O deset let starší Loeb si v Monackém knížectví připsal jubilejní 80. výhru v MS. Stejně jako další piloti se ale bude muset vyrovnat s minimem zkušeností s jízdou hybridních vozů na šotolině. "Cílem bude co nejrychleji najít rytmus. Doufám, že se mi to povede, abych mohl bojovat vepředu. Kdybych byl kousek od pódia, byl by to dobrý výkon," uvedl Loeb, jenž v kariéře dokázal v Portugalsku vyhrát "jen" dvakrát. "Pojedu jako čtvrtý, což je s ohledem na čištění trati výzva. Pokud je sucho. Nevím, co čekat. Musíme dobře zvládnout první den a pak uvidíme," dodal devítinásobný mistr světa.

V rallye se představí i dva zástupci českého motorsportu, Třetí start v sezoně v MS čeká Erka Caise, který vede kategorii WRC2 junior, letošní premiéra poté čeká Martina Prokopa. Devětatřicetiletý pilot, který se v současnosti věnuje vytrvalostním rallye, se v Portugalsku představí podesáté v kariéře.

"Ke klasické rallye se vracím po sedmi měsících, naposledy jsem závodil loni ve Finsku. Čeká nás několik rallye za sebou. Po Portugalsku pojedeme Sardinii, Keňu a Finsko. Už se na to těšíme, je to velká porce závodů v krátký čas, ale už mi to chybělo. Těším se," uvedl Prokop na instagramu. V Portugalsku jej bude navigovat Michal Ernst.

Rallye odstartuje čtvrteční diváckou rychlostní zkouškou, v dalších třech dnech posádky čeká 20 měřených testů. Již ve středu ale v Portugalsku odstartují oslavy 50. let mistrovství světa, za jehož hlavní akci si Mezinárodní automobilová federace tuto rallye určila. Do Portugalska byly pozvány hvězdy minulosti v čele s Walterem Röhrlem, Carlosem Sainzem, Marcusem Grönholmem, Petterem Solbergem nebo Mikim Biasionem. V servisním parku bude vystaveno 30 závodních speciálů z minulých let a některé z nich se představí i na trati.

Průběžné pořadí MS (po 3 z 13 závodů):

1. Rovanperä (Fin./Toyota Yaris) 76, 2. Neuville (Belg./Hyundai i20) 47, 3. Breen (Ir./Ford Puma) 30, 4. Loeb (Fr./Ford Puma) 27, 5. Tänak (Est./Hyundai i20) 27, 6. Kacuta (Jap./Toyota Yaris) 26, ...17. Cais (ČR/Ford Fiesta) 2.

Pořadí týmů: 1. Toyota 126, 3. Hyundai 84, 3. M-Sport Ford 80, 4. Toyota NG 30.