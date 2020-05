Roušky by se mohly uvnitř odložit na konci června

Praha - Roušky by se podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) mohly i ve vnitřních prostorech odložit na konci června. Záležet to bude na epidemiologické situaci. Od pondělí 25. května nebudou roušky povinné venku, pokud bude člověk jen se členy své domácnosti nebo od ostatních bude dál než dva metry.

"Předpokládáme, že do června by byly povinné ve vnitřních prostorech jako jsou třeba obchody, ale i v MHD. Pokud se bude situace zklidňovat, mohly by se roušky odložit na konci června," řekl novinářům.

Podle dřívějších vyjádření Rastislava Maďara, který je koordinátorem ministrovy pracovní skupiny pro zmírňování ochranných opatření, je mytí rukou, zachovávání rozestupů mezi lidmi a právě nošení roušek základní trojicí opatření, která v ČR umožnila epidemii zvládnout.

Nařízení zakrývat si dýchací cesty bylo zavedeno 19. března. Použít je možné třeba roušku, respirátor, ústenku, ale také šálu nebo šátek, který brání šíření kapének od nositele, před případnou nákazou ho ale neochrání. Nařízení bylo jedním z těch, které zrušil soud a vláda ho přijímala znovu.

Výjimku v nošení mají například děti v mateřských školách nebo dětských skupinách, řidiči veřejné dopravy v uzavřených kabinách, členové domácnosti jedoucí v jednom autě, autisté, děti do dvou let nebo za určitých podmínek umělci provádějící autorské dílo.