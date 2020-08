Roušky budou povinné u voleb i v kadeřnictvích

Praha - Roušky budou od září povinné i v kadeřnictvích a dalších podobných službách nebo při pohybu po restauraci pro hosty i obsluhu. V říjnu se budou nosit také ve volebních místnostech. Novinářům to dnes řekli ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) a hlavní hygienička Jarmila Rážová. Znovuzavedení nošení roušek ve veřejných vnitřních prostorách, školách a hromadné dopravě oznámili členové Rady vlády pro zdravotní rizika už v pondělí. Ministerstvo zdravotnictví dnes zveřejnilo mimořádné opatření.

"Pravidla pro používání roušek jsme nastavili tak, aby zahrnovala místa, kde lze předpokládat vyšší riziko nákazy. Často se jedná o veřejné prostory, ve kterých nelze zajistit udržování dostatečného rozestupu," uvedl ministr zdravotnictví.

Nošení roušek podle hlavní hygieničky snižuje riziko nákazy covidem-19 až pětinásobně, je-li nasazená správně. Jsou i prevencí jiných nemocí dýchacích cest. Podle ministra jsou tak základním nástrojem pro omezení šíření nemoci. "Povinnost nosit roušky je naprostým standardem v zemích Evropy," dodal. Cílem je podle ministra ochránit rizikové skupiny, jako jsou senioři a chronicky nemocní. Počty nakažených jsou už teď vyšší než v minulých měsících a podle Vojtěcha se dá očekávat, že se začátkem nového školního roku ještě vzrostou.

Spolu se začátkem roku se podle něj i Rážové dá do pohybu asi dva miliony lidí, kteří se vrátí z dovolených a žáci a studenti budou dojíždět do škol. "Nošení roušek platí zejména tam, kde se potkávají cizí lidé," dodala Rážová. Roušky podle ní nyní doporučuje jak Světová zdravotnická organizace (WHO), tak americké i evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí. Země, kde se nosily, měly podle ní na covid-19 nižší úmrtnost.

Mít zakrytá ústa a nos bude od září nutné ve všech obchodech, úřadech, poštách a obchodních centrech nebo v provozovnách poskytujících služby, jako je kadeřnictví, manikúra a pedikúra. Povinné budou roušky také v společných prostorách škol, v kostelích nebo v provozovnách kulturních akcí, jako jsou kina, koncertní sály a divadla.

V hromadné dopravě se nařízení vztahuje nejen na MHD, ale také na meziměstské vlaky a autobusy, taxislužbu nebo zájezdové autobusy. Při konzumaci jídla v těchto dopravních prostředcích si lidé mohou roušku sundat.

"V restauracích a dalších provozovnách stravovacích služeb bude vyžadovaná ochrana dýchacích cest u obsluhy, která přichází do kontaktu s větším množstvím osob. Při pohybu po stravovacím zařízení, tedy mimo dobu konzumace, se tato povinnost vztahuje také na hosty," uvedl v tiskové zprávě epidemiolog Rastislav Maďar, který vede ministerskou pracovní skupinu pro uvolňování karanténních opatření.

Nošení roušek nebude povinné pro soudce, svědky, znalce a tlumočníky a účastníky soudních jednání. Neplatí také pro moderátory a vystupující umělce, při focení portrétů, svatebním nebo akademickém obřadu, například promoci. Výjimku budou mít znovu děti do dvou let a osoby s poruchou intelektu. Povinné nebudou ani pro sportovce v tělocvičnách, bazény a sauny.

Nosit roušku bude nutné také ve společných prostorách škol s výjimkou školek, dětských skupin, ale také internátů nebo dětských domovů. Povinné budou ve všech zdravotnických zařízeních včetně lékáren, dosud se nosily jen v nemocnicích.

Na vnitřních hromadných akcích budou roušky povinné bez ohledu na počet účastníků. "Z našeho pohledu jsou těmi nejrizikovějšími. Není tam často možné dodržovat rozestupy," dodal ministr. Povinné budou roušky také ve všech zdravotnických zařízeních včetně lékáren, dosud to bylo jen v lůžkových zařízeních.

Nošení roušek při pohybu mimo domov bylo v Česku povinné od poloviny března, postupně bylo zmírňováno. Nejdříve se přestaly nosit venku, ve většině vnitřních prostor zůstaly do 1. července. V pondělí vláda oznámila jejich znovuzavedení.

Akce s místy pro sezení mohou mít deset sektorů, na stání dál pět

Oddělených sektorů může být na sportovních a kulturních akcích s místy pro sezení až deset, dosud jich bylo pět. V každém může být uvnitř 500 lidí, venku 1000 lidí, řekl dnes novinářům ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Povinné bude na všech vnitřních akcích bez limitu počtu účastníků nošení roušek.

Kapacita akcí zůstává 500 lidí na vnitřních akcích a 1000 osob na venkovních hromadných akcích. "Nově lze však účastníky akcí výlučně s místy k sezení rozdělit do nejvýše deseti oddělených sektorů, z nichž každý má svůj vstup z venkovních prostor a účastníci nemohou přecházet mezi sektory," uvedlo ministerstvo v tiskové zprávě. U hromadných akcí na stání zůstává dál nejvýše pět sektorů.

U venkovních akcí se sedadly, například v hledištích sportovních stadionů, se omezuje sezení tak, aby byla obsazena nejvýše polovina a každá druhá řada. Podle vydaného mimořádného opatření mohou být sektory oddělené i mobilní zábranou nebo přenosným plotem. Odstupy mezi jednotlivými sektory musí být nejméně čtyři metry.