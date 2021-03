Roučková se chystá potřetí na Dakar, chce jet v autě

Praha - Olga Roučková se chce v lednu příštího roku představit na Rallye Dakar v kategorii automobilů. V roce 2018 slavnou soutěž jako první Češka v historii dokončila, když byla 26. v kategorii čtyřkolek, o rok později rallye zvládla v buggyně. Teď se chystá na start ve třetí kategorii, což se ještě žádnému českému závodníkovi na Dakaru nepodařilo.

"Je to něco nového, ale o to je to pro mě lákavější. Jsem za tuhle šanci a výzvu opravdu ráda," řekla Roučková, která se domluvila na spolupráci s týmem Ultimate Dakar Racing Tomáše Ouředníčka. "Tomáš mě oslovil a možnost spolupráce mě hned nadchla. Víme, že víc týmových aut v soutěži znamená větší šanci na dobré umístění. Budeme připraveni s pomocí a odhodláním zajet co nejlepší výsledek," uvedla.

Roučková by měla startovat s vozem Toyota Land Cruiser 120, který bude upravený pro kategorii T2, což jsou produkční auta s povinnými úpravami. Do nového vozu by poprvé měla usednout na konci měsíce; první rallye by ji měla čekat v září, kdy se chce představit na Maroko Desert Challenge. "Musím se zase sehrát s volantem a s navigátorem, už abychom jeli," řekla Roučková. Navigovat ji bude Robert Knobloch.