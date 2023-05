Rosněfť překvapivě zvýšila čtvrtletní zisk na 323 miliard rublů

Moskva - Největší ruská ropná společnost Rosněfť v prvním čtvrtletí zvýšila ve srovnání s třemi předchozími měsíci čistý zisk o 45,5 procenta na 323 miliard rublů (zhruba 89 miliard Kč). Přispěl k tomu růst produkce, uvedla firma ve svém dnešním sdělení. Výsledek je lepší, než čekali analytici.

Očištěný zisk před úroky, zdaněním a odpisy (EBITDA) vzrostl za období od ledna do března na 672 miliard rublů, což je o 25,1 procenta více než v předchozích třech měsících. Tržby klesly o 1,1 procenta na 1,82 bilionu rublů. Analytici podle agentury Interfax očekávali čistý zisk 236 miliard rublů, EBITDA 567 miliard rublů a tržby 1,797 bilionu rublů.

Společnost rovněž uvedla, že produkci ropy a plynu v prvním čtvrtletí zvýšila ve srovnání s obdobím od října do prosince o 0,8 procenta na více než čtyři miliony barelů denně. Zisk Rosněfti posílil rostoucí prodej ropy do Indie a do dalších destinací mimo Evropu.

K produkci Rosněfti přispěl i ropný projekt Sachalin-1 v ruské části Tichomoří. Ten se z nuly vrátil zpět na horní úroveň asi 200.000 barelů denně. Podle podniku produkce Sachalinu-1 mezičtvrtletně vzrostla 1,8krát.

Rosněfť v úterý oznámila, že její představenstvo doporučilo vyplatit za loňský rok dividendu 17,97 rublu na akcii, což odpovídá očekávání analytiků. Rozhodnutí managementu je v kontrastu s politikou řady jiných ruských firem, které zrušily výplaty dividend za uplynulý rok, uvedla agentura Reuters.