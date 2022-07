Ropa dál zdražuje, růst cen nicméně zbrzdila zpráva o poklesu ekonomiky USA

Londýn/New York - Ceny ropy se dnes opět zvyšují, přispívají k tomu údaje o nižších zásobách suroviny a o růstu spotřeby benzinu ve Spojených státech. O část zisků však ceny ropy přišly po odpolední zprávě o překvapivém poklesu americké ekonomiky ve druhém čtvrtletí. Cena severomořské ropy Brent kolem 18:00 SELČ vykazovala nárůst o zhruba 0,9 procenta na 107,6 dolaru za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) si připisovala přes 0,8 procenta a pohybovala se mírně nad 98 dolary za barel.

Americký vládní Úřad pro energetické informace (EIA) ve středu oznámil, že zásoby ropy v USA se minulý týden snížily o 4,5 milionu na 422,1 milionu barelů, a to zejména kvůli rekordnímu exportu. Pokles zásob byl mnohem výraznější, než očekávali analytici. Ti podle průzkumu agentury Reuters počítali s úbytkem v rozsahu jednoho milionu barelů. Údaje EIA navíc ukázaly, že poptávka po benzinu v USA minulý týden vzrostla o 8,5 procenta po prudkém poklesu v předchozích dvou týdnech.

Ceny ropy tlačí vzhůru rovněž přetrvávající napětí kolem dodávek surovin pro výrobu energie z Ruska. Ruská státní plynárenská společnost Gazprom tento týden opět snížila dodávky plynovodem Nord Stream 1, který je hlavní trasou pro přepravu ruského plynu do Evropské unie. To by podle analytiků mohlo vést k přesunům poptávky od plynu k ropě.

Růst cen ropy dnes nicméně zmírnila zpráva, že americká ekonomika ve druhém čtvrtletí v přepočtu na celý rok klesla o 0,9 procenta. Největší ekonomika světa tak vykázala pokles již druhé čtvrtletí za sebou, v prvním kvartálu se hrubý domácí produkt (HDP) snížil o 1,6 procenta. Analytici v anketě agentury Reuters přitom očekávali, že ekonomika za druhé čtvrtletí vykáže růst. V průměru jej odhadovali na 0,5 procenta.

Ceny ropy v dolarech za barel (asi 159 litrů):

BURZA TYP KONTRAKT AKTUÁLNÍ CENA PŘEDCHOZÍ ZÁVĚR Londýn - ICE Brent září 107,59 106,62 New York - NYMEX WTI září 98,08 97,26