Ronaldo po kritice klubu skončil s okamžitou platností v Manchesteru United

Manchester - Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo skončil s okamžitou platností v Manchesteru United. Klub Premier League na twitteru informoval, že s hráčem ukončil spolupráci po vzájemné dohodě.

Oznámení přišlo krátce poté, co sedmatřicetiletý kanonýr v explozivním rozhovoru před startem mistrovství světa kritizoval trenéra Erika ten Haga a vedení klubu. Zástupci United už minulý týden naznačili, že v reakci na jeho výroky "podniknou odpovídající kroky".

"Cristiano Ronaldo opustí Manchester United po vzájemné dohodě, a to s okamžitou platností. Klub mu děkuje za mimořádný přínos během jeho dvou angažmá na Old Trafford, kdy v 346 zápasech nastřílel 145 gólů, a přeje mu i jeho rodině do budoucna vše dobré," uvedl klub stručně v oficiálním prohlášení.