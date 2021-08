Ronaldo je podle médií blízko přestupu z Juventusu do Manchesteru City

Turín/Manchester - Hvězdný fotbalista Cristiano Ronaldo je podle médií blízko nečekanému přestupu do Manchesteru City. V Juventusu si už šestatřicetiletý Portugalec údajně vyklidil skříňku a nepočítá s tím, že by v sobotu nastoupil k ligovému zápasu proti Empoli.

"CR7 ještě není hráčem Manchesteru City, ale už chybí pouze jeden krok," napsal italský list Gazzetta dello Sport. Za Juventus hraje Ronaldo od roku 2018 a má smlouvu ještě na tuto sezonu.

Podle médií se už jeden z nejlepších fotbalistů historie dohodl se zástupci City na podmínkách a je připraven na poloviční snížení platu oproti své současné mzdě. V Manchesteru by měl Ronaldo podle španělského deníku AS vydělávat 15 milionů eur ročně, podepsat by měl dvouletou smlouvu.

Na odstupném za pětinásobného vítěze Zlatého míče se zatím kluby nedohodly. Ve hře je údajně částka 25 milionů eur, ale také výměna za hráče Raheema Sterlinga či Gabriela Jesuse.

Anglický mistr Manchester City hledá posilu do útoku po odchodu klubové legendy Sergia Agüera do Barcelony a neúspěšné snaze získat anglického reprezentačního kapitána Harryho Kanea, jenž zůstal v Tottenhamu.

Rodák z Madeiry Ronaldo už v Manchesteru působil v letech 2003-2009, kdy hrál za konkurenční United. Poté strávil devět let v Realu Madrid.