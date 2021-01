Romea a Deník N: Ombudsman stáhl svou zástupkyni ze tří rad vlády

Brno/Praha - Ombudsman Stanislav Křeček se rozhodl stáhnout svou zástupkyni Moniku Šimůnkovou ze tří vládních rad, a to z rady pro lidská práva, pro záležitosti romské menšiny a pro rovnost žen a mužů. Upozornily na to servery Romea.cz a Deník N. Šimůnková ČTK řekla, že ji Křeček z rad odvolal kvůli její kritice jeho připomínek k chystané vládní strategii romské integrace do roku 2030. Křeček ČTK řekl, že členem lidskoprávních rad je ze zákona on.

Křeček minulou středu na webu svého úřadu uvedl, že strategie je "nerealizovatelná a sestavená bez znalosti věci". Ve svých připomínkách mimo jiné napsal, že někteří Romové mají problémy s bydlením ne kvůli diskriminaci, ale kvůli tomu, že "devastují bytový fond a přeměňují část obcí ve vyloučené lokality". Křečkovi ve strategii chybí zapojení Romů do řešení. Diskriminační jednání vůči nim nepopírá, podle něj ale k jeho odstranění nepomůže "potěmkinovská vesnice Strategie". Je také proti tomu, aby se jeho úřad podílel na zprávě pro vládu o dřívějších protiprávních sterilizacích.

Šimůnková médiím řekla, že ombudsmanovi poslala své nesouhlasné stanovisko e-mailem. "Já s těmi připomínkami nesouhlasím, zcela popírají smysluplnost strategie romské integrace, jsou neobhajitelné. Říkají, že je to dokument, který nemá smysl, ač na něm bylo pracováno mnoho let. Navíc jsou místy mylné, tvrdí například, že se na něm nepodíleli sami Romové, což není pravda," řekla ČTK Šimůnková.

Deníku N řekla, že s ní Křeček své připomínky neprojednával a že mu psala, že s nimi nesouhlasí a distancuje se od nich. Dodala, že by je nemohla v radě obhajovat. Za dva dny pak dostala e-mail, v němž jí ombudsman "s okamžitou platností odvolává pověření" k zastupování jeho kanceláře ve trojici rad, popsala serveru.

"Neodvolal jsem ji, já jsem členem těchto rad ze zákona," řekl ombudsman v telefonátu s ČTK bez dalších podrobností. Šimůnková řekla, že měla pověření zastupovat ombudsmana ve všech těchto radách ze 16. dubna 2020. "Pověřil mne, abych se jako člen nebo jako stálý zástupce účastnila jednání těch rad a platnost tohoto pověření trvá do odvolání. Minulý týden v pátek mi bylo e-mailem oznámeno, že tato pověření odvolává," řekla ČTK Šimůnková.

Členem vládní rady vlády pro lidská práva a rady pro rovnost žen a mužů je podle jejich statutů výslovně veřejný ochránce či ochránkyně práv. Křeček je uvedený v seznamu členů rady pro lidská práva na webu vlády. Mezi členy vládní rady pro rovnost žen a mužů je naopak vedená jeho zástupkyně Šimůnková. Do rady vlády pro záležitosti romské menšiny vysílá kancelář veřejného ochránce jednoho svého zástupce. Jmenuje ho a také ho případně odvolává na ombudsmanův návrh předseda rady, kterým je teď premiér Andrej Babiš (ANO).

Mluvčí Kanceláře veřejného ochránce práv Iva Hrazdílková ČTK napsala, že členem zmíněných rad je z jejich statutu veřejný ochránce práv. "Paní zástupkyně ho informovala, že se jejich názory liší, a proto ho nemůže zastupovat. Nadto jde o oblasti působnosti, kterými není pověřena. Členem rad tedy zůstává ochránce, případně pověří odborníky, kteří se v Kanceláři veřejného ochránce práv danými agendami zabývají, což bývalo obvyklé i v minulosti," uvedla Hrazdílková.

Šimůnkovou zvolila do funkce ombudsmanovy zástupkyně Sněmovna v listopadu 2019. Veřejný ochránce práv a jeho zástupkyně měly už dřív neshody. Týkaly se třeba přítomnosti otců u porodu či pobytu rodičů s dětmi v nemocnicích.

Křečka za připomínky k navrhované strategii romské integrace kritizovalo i šest členů rady vlády pro romské záležitosti. Podle nich v rozporu s funkcí veřejného ochránce práv cíleně podkopává důstojnost Romů i svého úřadu.