Roman Ondráček se vrací s kapelou Rakeťáci na hudební scénu

Praha - Zpěvák a moderátor Roman Ondráček, polovina z hudebně-recesistického dua Těžkej Pokondr, se vrací s kapelou Rakeťáci na hudební scénu. Sérii koncertů s názvem Fifty Five Túr zahájí 14. listopadu v pražském Divadle Hybernia. Na turné se v rolích hostů objeví například Michal David, Vašo Patejdl, Ondřej Ruml, Matěj Ruppert, Jaroslav Svěcený, Richard Krajčo, Meky Žbirka, Peter Nagy, Marek Ztracený nebo Tomáš Klus. ČTK o tom informoval manažer Petr Brych.

Duo Těžkej Pokondr (název skupiny vznikl z jejich příjmení Pokorný a Ondráček) spolupracovalo od roku 1992, kdy se sešlo v rádiu Bonton. Pokorný s Ondráčkem mezi lety 1996 až 2017 prosluli vydáním několika alb s coververzemi známých skladeb zahraniční i tuzemské popové hudby s humornými texty psanými zpravidla obecnou češtinou s využitím slangu. Mezi autory jejich textů byli Lou Fanánek Hagen, Ondřej Hejma nebo Xindl X. Duo dokázalo prodat kolem 500.000 nosičů. Poslední album Star Boys vydali v roce 2017, definitivně se rozešli o dva roky později.

"Tu káru zábavy a fajn muziky a budoucnosti opravdu už táhnu sám, bez Miloše (Pokorného), ale nejsem na to tak úplně sám. Mám nové skvělé parťáky, moje Rakeťáky. Koukám dnes už jen dopředu... Jednou něco skončí, aby něco nového začalo," konstatoval Ondráček.

Manažer Brych sdělil, že jako první se z nové tvorby Ondráčka objeví singl Oslav si to, který je coverem převzatého celosvětového hitu Despasito portorického zpěváka Luise Fonsiho a rappera Daddyho Yankeeho. Píseň se objeví i na Ondráčkově albu s názvem Roman Ondráček - 55 Ty kráso, jehož křest se uskuteční na koncertu 14. listopadu v Praze. "Nikdy jsem se nepovažoval za superzpěváka a nikdy jsem si na něj nehrál. Mám prostě rád muziku a rád bavím lidi, prostě to miluju. V Čechách mají skvělé covery a parodie velkou tradici, a když jsou povedené, jsou obrovsky úspěšné. Tady jsou a i byli jiní páni zpěváci a zpěvačky, kteří by mi dali určitě za pravdu," podotkl Ondráček.