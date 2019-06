Rolling Stones zahájili odložené turné, Jagger působil zdravě

Koncert skupiny The Rolling Stones v Chicagu, vpředu Mick Jagger.

Koncert skupiny The Rolling Stones v Chicagu, vpředu Mick Jagger. ČTK/AP/Rob Grabowski

Chicago - Britská rocková kapela The Rolling Stones zahájila v pátek večer v Chicagu odloženou severoamerickou část svého turné No Filter. Původně měla série koncertů odstartovat 20. dubna ve floridském Miami, ale kvůli zdravotním problémům pětasedmdesátiletého frontmana Micka Jaggera musela být odložena. Jagger na vyprodaném pátečním koncertě působil zdravě a energicky, napsala dnes agentura AP.

Legendární kapela zahájila páteční vystoupení písní Street Fighting Man, po níž následoval song Let's Spend the Night Together. Jagger podle AP při koncertě běhal a skákal po úzkém pódiu jako mladík. Další vystoupení je plánováno na chicagském stadionu Soldier Field v úterý 25. června. Turné následně přivede skupinu například do Washingtonu, Filadelfie, Houstonu či Seattlu.

Severoamerická část turné byla odložena poté, co lékaři v březnu Jaggerovi řekli, že na koncertní šňůru vyrazit nemůže. Jagger byl hospitalizován, podle amerických médií mu byla vyměněna chlopeň.

Součástí evropské části turné No Filter byl i loňský červencový koncert v pražských Letňanech.