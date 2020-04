Rolling Stones vystoupí v sobotní televizní show

Londýn - Legendární britská rocková kapela Rolling Stones vystoupí v sobotní televizní a internetové show hudebních hvězd na podporu zdravotníků a Světové zdravotnické organizace (WHO) v boji proti koronaviru. Oznámili to dnes podle časopisu Variety organizátoři akce One World: Together at Home (Jeden svět: Společně doma).

Zatím není jasné, zda chce patrně nejslavnější rocková kapela vystoupit společně, nebo se každý z jejích členů připojí na dálku. Každopádně se zúčastní všech pět členů skupiny: Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts i Ronnie Wood, potvrdil mluvčí organizace Global Citizen, která akci spolupořádá.

"Je nám ctí, že jsme byli pozváni k časti na pořadu One World: Together at Home - z našich domovů v izolaci," uvedla slavná kapela ve společném prohlášení.

Jasné není ani to, kterou píseň Rolling Stones ve vysílání několika televizí a internetových služeb zahrají. Zanedlouho měli po severoamerických městech pokračovat ve svém turné No Filter.

Rolling Rolling Stones rozšiřují celou plejádu hvězdných jmen, které zaplní nejméně dvouhodinový program pořadu One World: Together at Home. Už dříve byli ohlášeni například Taylor Swiftová, Lady Gaga, Paul McCartney, Billie Eilish, Elton John, Andrea Bocelli, Celine Dionová, Jennifer Lopezová, Alanis Morissetteová nebo Stevie Wonder.

Pořad budou v noci ze soboty na neděli vysílat mezi jinými televize včetně ABC a NBC nebo také internetové portály, služby a sítě jako YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Yahoo, Twitch, Amazon Prime Video nebo Apple Music.

Akce One World: Together at Home má být oslavou zdravotníků v první linii v boji proti koronaviru. Organizace Global Citizen ve spolupráci se zpěvačkou Lady Gaga už vybraly od sponzorů a filantropů desítky milionů dolarů, které mají pomoci úsilí WHO o zajištění ochranných pomůcek pro zdravotníky.