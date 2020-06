Rolling Stones opět varují Trumpa před přehráváním jejich písní

Washington - Legendární britská rocková skupina Rolling Stones v sobotu varovala amerického prezidenta Donalda Trumpa, že proti němu podnikne právní kroky, pokud bude nadále využívat její písně na svých volebních mítincích. Kapela se v této věci dostala do sporu s Trumpem již při minulé kampani v roce 2016, napsal server BBC.

Kampaň amerického prezidenta použila při mítinku ve městě Tulsa z minulého týdne klasiku "You Can't Always Get What You Want" z roku 1969. Když stejná píseň zazněla na Trumpově shromáždění před čtyřmi lety, napsala kapela na twitteru "Rolling Stones nepodporují Donalda Trumpa".

Zástupci legendární formace v sobotu napsali, že budou muset podniknout další kroky proti tomu, aby Trump na svých mítincích nahrávku používal, protože předchozí výzvy jeho tým zřejmě ignoroval. Hraním písně totiž prezidentova kampaň údajně porušuje autorská práva.

Rolling Stones, v jejichž čele stojí zpěvák Mick Jagger, v dubnu zveřejnili první singl po osmi letech nazvaný "Living In A Ghost Town".

Trump na mítinku v Tulse nechal zahrát rovněž píseň "I Won't Back Down" od již zesnulého zpěváka Toma Pettyho, proti čemuž se tento měsíc rovněž ohradila jeho rodina. Pettyho blízcí v příspěvku na twitteru napsali, že by zpěvák "nikdy nechtěl, aby byla jedna z jeho písní použita v nenávistné kampani", a že "Trump neměl žádné svolení k použití skladby při propagování kampaně, která za sebou nechává příliš mnoho Američanů a zdravý rozum".

Prezidentské volby v USA se konají na začátku listopadu. S Trumpem, který usiluje o svůj druhý mandát, se utká někdejší viceprezident Joe Biden.