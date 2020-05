Rolling Stone: Umřel jeden z otců rock´n´rollu Little Richard

Ve věku 87 let dnes zemřel jeden z otců zakladatelů rock n rollu Little Richard (vlastním jménem Richard Wayne Penniman). Na snímku při vystoupení v roce 2009.

Ve věku 87 let dnes zemřel jeden z otců zakladatelů rock n rollu Little Richard (vlastním jménem Richard Wayne Penniman). Na snímku při vystoupení v roce 2009. ČTK/AP/Patrick Semansky

Atlanta (USA) - Ve věku 87 let dnes zemřel jeden z otců zakladatelů rock´n´rollu Little Richard (vlastním jménem Richard Wayne Penniman). S odvoláním na jeho syna to na svém webu napsal časopis Rolling Stone. Příčina smrti zpěváka a klavíristy z amerického státu Georgia zatím není známá.

Penniman se narodil v prosinci 1932 ve městě Macon jihovýchodně od Atlanty. V 50. letech se proslavil divokou hrou na piano, zpěvem hraničícím s jekotem i excentrickým zjevem zahrnujícím silný make-up. Jeho největšími hity jsou skladby Tutti Frutti, Lucille, Long Tall Sally nebo Send Me Some Lovin’.

Rolling Stone považuje Little Richarda za interpreta s masivním vlivem na vývoj populární hudby. V roce 2010 jej zařadil na osmou příčku v žebříčku nejvýznamnějších umělců všech dob. Za svůj idol ho považovali James Brown, Paul McCartney i Elvis Presley.

"Jeho písničky se staly součástí rock´n´rollového základu, přičemž vlastní verze v průběhu desetiletí zahráli všichni od Everly Brothers po The Kinks a od Creedence Clearwater Revival přes Elvise Costella až po Scorpions," shrnuje Rolling Stone.