Rok začíná neutěšeně, nadějí je vakcína, uvedl rok 2021 Babiš

Praha - Rok 2021 začíná podle premiéra Andreje Babiše (ANO) neutěšeně, Česku se zatím nepodařilo zkrotit epidemii koronaviru. Uvedl to v novoročním projevu, který odvysílaly hlavní televizní stanice. Pandemie covidu podle něj ukázala, jak jsme přes veškeré moderní technologie zranitelní a že samozřejmý způsob života tak samozřejmý být nemusí. Ukázala ale také lidskou solidaritu. Záblesk naděje vidí předseda vlády ve vakcíně, cesta k proočkovanosti je ale dlouhá, uvedl s výzvou k zachovávání ostražitosti.

Finanční ztráty související s epidemií podle Babiše Česko dožene, nenahraditelné jsou ztracené životy. Vláda podle Babiše musela reagovat rychle, dělala chyby, ale také se poučila. Ve zhruba desetiminutovém novoročním projevu se omluvil živnostníkům za zavření podniků. "Je mi to líto a omlouvám se, ale volili jsme mezi špatným a horším a v této situaci lidské zdraví a životy musely dostat přednost. Prostě ten rok byl neskutečně smutný, těžký a depresivní," uvedl. Akcentoval také ztráty v hospodaření státu. "Ty stamiliardové sekery (mi) bytostně vadí. Ale s tím se vyrovnám, protože vím, že si to můžeme dovolit, že se to spraví a že za pár let vše doženeme," řekl s tím, že daleko hůř se vyrovnává se ztrátami lidskými.

Problémy, kterým vláda čelila, označil za obrovské a netušené. "Museli jsme reagovat rychle. Ano, udělali jsme i řadu chyb. Ale také jsme se poučili. Uplynulých dvanáct měsíců nám také hodně dalo, i když si to možná ještě neuvědomujeme. Třeba jen málokdo tušil, kolik mezi námi žije neznámých hrdinů," uvedl s odkazem na vlnu solidarity a inovativních přístupů jednotlivců. "Nedělám si starost, že by se naší zemi nepodařil restart ekonomiky, že bychom nebyli úspěšní nebo že bychom zaostali za Evropou," uvedl s tím, že krize bude i příležitostí a výzvou.

"I přes veškeré negativní zprávy, přes všechny zbytečné hádky a konflikty se ukázalo, že pro naše občany těžké chvíle znamenají obrovské nesobecké nasazení, pocit sounáležitosti, vzájemné pochopení a respekt. Solidarita a nezištná pomoc - to byla naše hlavní zbraň v boji proti nemoci," konstatoval. Ocenil práci lidí ve všech profesích, které se ukázaly jako klíčové v boji s epidemií.

V závěru projevu zopakoval, že Česko nakoupilo vakcíny pro de facto všechny obyvatele České republiky, pokud o to projeví zájem, a začalo s očkováním zdravotníků, vážně nemocných a seniorů. "Jedině tak uvolníme a ochráníme náš zdravotní systém a budeme moct postupně uvolňovat nepříjemná opatření. Očkování je cesta k normálnímu životu, ale ta cesta bude dlouhá," uvedl Babiš se žádostí, aby lidé omezili kontakty s přáteli a známými a "zatnuli zuby", než se populace nechá proočkovat.

"Udělám všechno pro to, abychom se mohli vrátit k normálu. Byli jsme před covidem, budeme i po něm. Proto hleďme do nového roku 2021 s optimismem a nadějí," uzavřel premiér parafrází proslulé věty historika a politika 19. století označovaného za Otce národa Františka Palackého.