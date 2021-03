Rok s covidem v ČTK: pandemie zvýšila tradiční roli agentury

Rok s covidem má za sebou také národní tisková agentura ČTK. Pandemie nám ukázala, že máme dovednosti, o kterých jsme téměř ani nevěděli, dokážeme reagovat ještě rychleji, než jsme si mysleli, a poskytovat klientům služby i za výrazně ztížených okolností.

Zvládli jsme například jako službu navíc pokládat otázky našich kolegů, když některá média nemohla být zastoupena na tiskových konferencích. Zvýšila se tradiční role agentury jako základního člena novinářského „poolu“ - plní ji často naši fotografové, a to zejména na sportovních akcích.

Za minulý rok nese klíčové slovo koronavirus v podstatě každá třetí zpráva ČTK. Takto dominantní fenomén jsme nezažili už dlouho.

Kromě klasického, tedy zejména textového a foto zpravodajství, jsme výrazně rozvinuli také nabídku živých videostreamů, které umožní klientům přímo přenášet námi pokrývanou akci na jejich webu pouhým přidáním příslušného kódu. I to je služba nejen klientům jako vydavatelům, ale i konkrétním jejich zpravodajům, pokud se například na danou akci nemohou dostat.

Ve zpravodajství se ČTK snaží fakta zasadit do kontextu, ukázat souvislosti, zprostředkovat zahraniční zkušenosti, získat relevantní ohlasy. Smyslem je co nejvíce tlumit informační chaos a pomáhat lidem se v situaci vyznat. Není třeba zdůrazňovat, že právě v krizových situacích má relevantní, ověřená informace od důvěryhodného zdroje obrovský význam. Vidíme to i na návštěvnosti našeho zpravodajského serveru www.ceskenoviny.cz, která vytrvale po celý rok roste.

Práce z domova to vše spíše ztěžuje, protože je komplikovanější poměrně velký tým zpravodajů pracujících nejen v Praze, ale i v krajích, koordinovat, zejména když se neustále mění situace, termíny a podmínky.

Přitom práce agenturního novináře není něco, co může počkat, až budou mít děti přestávku v online výuce nebo až usnou. A samozřejmě ani během pandemie se nepřestávají konat akce, na které je nutno zajít osobně a vybavit se příslušnými pomůckami. To neplatí jen pro fotografy, ale i pro píšící redaktory. Některá opatření zejména kolem mezinárodních sportovních soutěží znamenají, že reportér i fotograf nejsou na zpravodajské cestě, ale fakticky v karanténě, do které je pořadatelé po dobu turnaje zavřou. K tomu je omezený přístup ke sportovcům, o jejichž rozhovory a hodnocení závodů je ovšem zájem o to větší, o co jsou soutěže vzácnější.

Ani v roce covidu však ČTK neměla jen jedno téma a nezabývá se jen zpravodajstvím.

ČTK od svého stého výročí v roce 2018 pořádá každý rok novou venkovní výstavu a pořádala ji i v roce „covidovém“. První v roce 2018 byla nazvána Okamžiky století, druhá v roce 2019 se jmenovala Okamžiky sametu a pro zatím nejnovější jsme navzdory pandemii vybrali jiné aktuální téma - historii manipulace s fotografiemi a jejich cenzury a nazvali jsme ji Nežádoucí okamžiky. Protože je to výstava venkovní, pandemie ji nezastavila a výstava čile cestovala po republice. Pro tento rok opět připravujeme výstavu, téma zatím neprozradím, ale určitě nebude o covidu, i když právě fotografie našich reportérů s tímto tématem získaly několik ocenění, včetně nejvyšší české novinářské ceny pro fotografy: Czech Press Photo pro Romana Vondrouše.

Jako podnikatelský subjekt, který je sice zřízen zákonem, ale není žádným způsobem dotován z veřejných prostředků, jsme samozřejmě museli pečlivě sledovat nejen situaci celkovou, ale i situaci našich klientů. Mediální sféra vzhledem k prudkému propadu inzerce a naopak růstu nákladů souvisejících s bojem proti covidu byla pandemií zasažena. Stát se rozhodl médiím nepomáhat, a tak jsme museli všichni sahat k různými opatřením, abychom zajistili chod. V ČTK mezi ně naštěstí nepatřily zásahy do mezd.

Na druhé straně i v mediálním světě vznikly loni nové, zpravodajsky často náročné projekty, které se neobešly bez pomoci ze strany servisu ČTK. Média jako odvětví jsou sice pod tlakem, ale současně je cítit velkou energii, jsou vidět nové nápady, spřádají se plány do budoucna. Jedním ze záměrů, které ČTK už ohlásila, je dojednat akvizici největší české fotobanky Profimedia. Jednání je stále v běhu.

ČTK ovšem působí v dalších odvětvích, kde to možná není příliš známo. Hodně jsme museli pomáhat našim nájemníkům. ČTK má v Praze tři nemovitosti – v jedné z nich je v nájmu divadlo – takže to stálo hodně přemýšlení a práce, ztížené ještě tím, že řada našich nájemníků nesmí už rok provozovat svou činnost a státní pomoc, pokud jim přísluší, získávají obtížně a uvádějí, že na ni čekají dlouho.

Na druhé straně jsme našli i nové příležitosti, a to v našich komerčních službách určených hlavně pro nemediální klienty. Dramaticky vzrostl počet komerčních videostreamů, organizovaných naší obchodní složkou Protext, které sloužily jak firmám, tak úřadům k tomu, aby daly vědět o svých záměrech a novinkách. Zájem zatím neklesá, spíše je tomu naopak.

Podobně je tomu i u speciálních příloh zmíněného serveru České noviny, který dokáže našim klientům zajistit významnou návštěvnost jejich sdělení.

I v době covidové se dařilo různým tištěným komerčním přílohám, byť ubylo příležitostí pro jejich uplatnění.

Úplnou novinku jsme zavedli pro dnes tak oblíbený formát podcastů. Jsou to podcasty jako forma PR sdělení, které poskytují daleko větší plochu pro takové sdělení, než tradiční reklamní formáty. Je vhodný jak pro širší sdělení, tak pro komplikovanější záležitosti, kdy mluvčí nemusí mít obavu, že se nebude moci dostatečně jasně vyslovit, a mít tak jistotu že důležitá informace se neztratí.

Pro ČTK a její klienty byl tedy právě uplynulý rok obdobím nejistoty, stresu, velkého náporu na zaměstnance. Ale také prostorem, v němž právě zaměstnanci ukázali, jakou oporou pro podnik jsou, jak obdivuhodně dokážou zvládat všechny ty nepříjemnosti a nepříjemné situace, které covid přinesl. A byl ostatně i obdobím pro nové plány, na kterých začínáme pracovat.

Jiří Majstr, generální ředitel ČTK