Rok 2020 uvítají města klasickým ohňostrojem i videomappingem - video

Praha - Příchod nového roku dnes řada českých měst přivítá ohňostrojem. V Praze se magistrát rozhodl uspořádat videomapping na budovu Národního muzea. Ani obyvatelé a návštěvníci hlavního města ale o klasický ohňostroj nepřijdou. Z bastionu nad parkem Folimanka ho vpodvečer odpálí spolek Ohňostroj pro Prahu.

Na ohňostroj se dnes mohou těšit například v Ústí nad Labem, Chrudimi, Náchodě či Přelouči. Odpalovat rakety budou také v Prachaticích nebo v Duchcově na Teplicku.

Pražský magistrát se rozhodl přivítat rok 2020 projekcí na historickou budovu muzea na Václavském náměstí. O nahrazení klasického ohňostroje videomappingem rozhodl v srpnu a jako důvod uvedl negativní důsledky pyrotechniky především na zvířata.

Projekce na budovu Národního muzea má název My, Praha. Bude rozdělena do sedmi obrazů a měla by trvat deset minut. Lidé ji uvidí v 18:15, 19:15 a 20:15.

Spolek Ohňostroj pro Prahu chystá podívanou s názvem Praha božská. Bude věnována zesnulým v letošním roce, především zpěváku Karlu Gottovi. Ohňostroj začne v 18:00 a podle organizátorů jej bude nejvhodnější sledovat z piazzetty u Kongresového centra, kde bude i zvuková aparatura. Pořadatelé na ohňostroj uspořádali veřejnou sbírku. Pořadatelé pyrotechnické show zároveň ohňostroj zařadili do své kampaně Nebudu střílet, kterou vyzývají lidi, aby sami nepořádali divoké ohňostroje.

Před laickým odpalováním ohňostrojů varují mimo jiné hasiči. Počet požárů způsobených při silvestrovských oslavách zábavní pyrotechnikou v posledních letech výrazně vzrostl. Nejčastěji vzplane tráva, okrasné keře, kontejnery s odpady nebo věci na balkonech. Přibývá ale i požárů zaparkovaných aut a bytů, do kterých vlétly zapálené světlice.