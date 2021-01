Rok 2020 proměnil životy lidí i obchodů

Na jaře loňského roku začal seriál změn, které se měly často stát ze dne na den a Češi se jim museli přizpůsobit. Stejně tak obchody, které zůstaly otevřené, musely plnit náročné úkoly, aby zachovaly bezpečí pro své zákazníky. Jak se do životů promítly změny způsobené COVID 19 optikou maloobchodu? Doba Čechy oblékla do tepláků, donutila koupit šicí stroje a šít roušky ze sáčků do vysavačů. Více se doma rekonstruovalo, ženy se méně líčily a všeobecně jsme potřebovali o hodně méně deodorantů než běžně. V tu samou dobu obchody spotřebovávaly hektolitry dezinfekce a přípravy na otevření další den často připomínalo vojenské cvičení. Máte rádi čísla, která jednoduše vypovídají o změnách? Data hypermarketů Globus hovoří v meziročním srovnání roků 2019 a 2020:

"Úkolem číslo jedna bylo pro nás postarat se o hygienickou bezpečnost našich zákazníků a kolegů. Spotřebovali jsme hektolitry dezinfekce, ustanovili týmy pracovníků, co hlídají rozestupy i počty zákazníků na ploše. Zvykli jsme si na každodenní změny, aby byla splněna nová vládní opatření platná už další den. Na druhou stranu máme radost z toho, že zákazníci objevili kouzlo bezkontaktních nakupovací technologií a upřednostňují bezpečné nákupy bez front. Během roku 2020 se počet nákupů se skenery Scan&Go a aplikací Můj Globus rekordně zvýšil, a jen mobilem to bylo o rekordních 400 %. Aktualizace a novinky v těchto technologiích jsme dělali časech sprinterských závodníků. Technologie a jejich spřátelení s našimi zákazníky vidím jako jedno z mála pozitivně," hodnotí Hans Jörg Bauer, jednatel hypermarketů Globus a dodal: "Jinak vidíme okolo sebe spoustu těžkostí, které COVID dovede napáchat, proto jsme už na jaře věnovali z programu Globus Lepší svět čtyři miliony korun seniorům, matkám samoživitelkám a postiženým, kteří jsou nejzranitelnější a v době pandemie potřebují o to více pomoci."

A jak COVID-19 zamával s běžným životem?

Děti i dospělí museli začít pracovat z domova. Zatímco si doba distanční a home office vyžádala okamžité technologické vybavení, školní batohy a aktovky „letěly do kouta“ a čtvrtina nových zůstala v obchodech, protože je nikdo nepotřeboval.

webkamery +648 % notebooky +186 % tiskárny +112 % školní aktovky, batohy -24 %

Meziroční srovnání rok 2019/2020: Globus

Doba nás donutila doma víc vařit a péct. Renesanci zažily některé domácí spotřebiče. Objevili jsme znovu šicí stroje. Například v měsíci dubnu minulého roku se zdvojnásobil prodej sáčků do vysavačů. Lidé si z nich vyráběli tehdy kriticky nedostupné roušky.

domácí pekárny +372 % fritézy +145 % ruční mixéry +56 % šicí stroje +51 % mikrovlnné trouby +33 %

Meziroční srovnání rok 2019/2020: Globus

COVID nás uzavřel doma a rodiny si začaly častěji spolu hrát.

společenské hry +31 % stavebnice +21 % modely a figurky +44 %

Meziroční srovnání rok 2019/2020: Globus

Doba změnila domovy v kanceláře, a tak nebylo potřeba byznys a společenského oblečení. Lodičky, kabelky, společenské oblečení zůstaly ladem v regálech obchodů. "Dress codem" se staly legíny a mikiny. Někdy jsme možná úřadovali i v pyžamu. A snažili jsme se sportovat venku i doma.

SPOLEČENSKÁ MÓDA

Móda celkem -43 % dámské kabelky -27 % punčochy -23 % halenky, sukně, kalhoty -20 % lodičky, pánské sandále -10 %

DOMÁCÍ MÓDA

módní multifunkční šátky +380 % legíny +140 % mikiny +130 % sportovní obuv +96 % turistická obuv +84 % pantofle, bačkory +30 % pyžama +25 %

SPORT

malé fitness nářadí +76 % jízdní kola +33 % výbava k rybaření +42 %

Meziroční srovnání rok 2019/2020: Globus

Víc jsme myli nádobí a nezbytností se staly dezinfekční gely. Byli jsme opět nuceni, jako kdysi, k domácímu barvení vlasů, protože kadeřnictví se uzavřela. Bez potíží jsme na druhou stranu postrádali parfémy a deodoranty.

DROGERIE

prací prostředky -0,70% čistící prostředky včetně myčky 16,60% úklidové potřeby 10%

KOSMETIKA

dekorativní kosmetika -8.50% deodoranty -19.30% parfémy, toaletní vody -13.30% vlasový styling -19.50% mýdla a dezinfekční gely 52.60% vlasové barvy 14.20% krémy na ruce 15%

Meziroční srovnání rok 2019/2020: Globus

Rok 2020 nenahrával cestování, nepotřebovali jsme například cestovní kufry. Mohutně jsme ale rekonstruovali byty, domy a zvelebovali zahrady.

potřeby k úpravám zahrad +23,6 % hnojiva a substráty +23 % venkovní rostliny +10 % nářadí +30 % elektrické nářadí a příslušenství +15 % ochranné prostředky k práci +38 % cestovní kufry -53 %

Meziroční srovnání rok 2019/2020: Globus

