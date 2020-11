Roglič obhájil na cyklistické Vueltě loňské vítězství

Madrid - Primož Roglič obhájil jako první cyklista po 15 letech vítězství na Vueltě. Jednatřicetiletý Slovinec z týmu Jumbo-Visma dovezl červený dres lídra do Madridu, kde zkrácený 75. ročník španělského závodu vyvrcholil. Závěrečnou osmnáctou etapu o délce 139,6 km vyhrál Němec Pascal Ackermann.

Roglič si definitivně zajistil druhé vítězství na Grand Tour v sobotní poslední horské etapě, v níž před útočícím Richardem Carapazem uhájil celkové vedení. Ekvádorského soupeře porazil Roglič o 24 sekund, třetí skončil Brit Hugh Carthy.

"Čím víc vítězíte, tím víc se naučíte vychutnat si to, ale vždycky je to jiný příběh, jiný závod a není možné je srovnávat. Je krásné zakončit takhle sezonu," řekl Roglič k titulu. "Stále je ještě pár cílů, kterých chci ve své kariéře dosáhnout. To je pro mě do příštích let obrovská motivace," dodal.

Triumf na Vueltě dokázal naposledy obhájit Španěl Roberto Heras při svém celkovém čtvrtém vítězství v roce 2005. Letošní ročník tradičního třítýdenního závodu byl kvůli koronavirové pandemii posunut o dva měsíce a zkrácen o plánované úvodní tři etapy v Nizozemsku, jež se v novém termínu nejely.

V závěrečný den se podobně jako na Tour de France bojovalo už jen o etapové vítězství. V těsném spurtu ho získal Ackermann, jenž o milimetry porazil Ira Sama Bennetta a připsal si druhou výhru na letošní Vueltě. Poprvé se ale mohl radovat bezprostředně po dojezdu, neboť v 9. etapě byl vyhlášen vítězem až poté, co byl za nedovolené počínání ve spurtu Bennett diskvalifikován.

Roglič dokončil etapu bezpečně v hlavním poli a mohl definitivně slavit. Obhajoba vítězství na Vueltě byla pro bývalého skokana na lyžích částečnou náplastí za Tour de France, na níž ho před dvěma měsíci připravil o celkový triumf v rozhodující časovce v předposlední den krajan Tadej Pogačar.

Na letošní Vueltě vyhrál Roglič čtyři etapy a potvrdil, že je mužem pro velké závody. Při svých pěti posledních startech na Grand Tour od roku 2018 skončil dvakrát první a jednou druhý, třetí a čtvrtý.

Do Madridu dojeli Vueltu oba její čeští účastníci. Jan Hirt obsadil celkovou 56. pozici, třetí muž ze středeční 14. etapy Zdeněk Štybar skončil na 102. místě.

Cyklistický závod Vuelta - závěrečná 18. etapa (Hipódromo de la Zarzuela - Madrid, 139,6 km):

1. Ackermann (Něm./Bora-hansgrohe) 3:28:13, 2. Bennett (Ir./Deceuninck-Quick-Step), 3. Kanter (Něm./Sunweb), 4. Philipsen (Belg./SAE Team Emirates), 5. Sütterlin (Něm./Sunweb), 6. Morin (Fr./Cofidis), 7. Van Rensburg (JAR/NTT), 8. Manzin (Fr./Total Direct Energie), 9. Stannard (Austr./Mitchelton-Scott), 10. Aberasturi (Šp./Caja Rural-Seguros RGA), ...17. Štybar (ČR/Deceuninck-Quick Step) všichni stejný čas, 125. Hirt (ČR/CCC) -57.

Konečné pořadí: 1. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) 72:46:12, 2. Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers) -24, 3. Carthy (Brit./EF Pro Cycling) -1:15, 4. D. Martin (Ir./Israel Start-Up Nation) -2:43, 5. Mas (Šp./Movistar) -3:36, 6. Poels (Niz./Bahrajn-McLaren) -7:16, 7. De La Cruz (Šp./SAE Team Emirates) -7:35, 8. Gaudu (Fr./Groupama-FDJ) -7:45, 9. Grossschartner (Rak./Bora-hansgrohe) -8:15, 10. Valverde (Šp./Movistar) -9:34, ...56. Hirt -2:20:00, 102. Štybar -3:43:45.