Roglič: Na Tour de France bude těžké zastavit Quintanu

Amsterodam - Současná silniční jednička podle žebříčku Mezinárodní cyklistické unie Primož Roglič tuší, že boj o celkový triumf na letošní Tour de France se neomezí jen na bitvu jeho stáje Jumbo-Visma s britským týmem Ineos, jak mnozí očekávají. Podle názoru třicetiletého Slovince bude těžké porazit především zkušeného Kolumbijce Naira Quintanu ze stáje Arkéa-Samsic.

Třicetiletý Quintana má na kontě celková prvenství na Giru d'Italia (2014) i Vueltě (2016), na Tour byl dvakrát druhý (2013 a 2015). Zkraje července měl nehodu, při tréninku ho srazil automobil, vyvázl ale bez vážných zranění. A Roglič od něho očekává na "Staré dámě", jejíž start byl kvůli pandemii koronaviru odložen z konce června na 29. srpna, velké věci. I s ohledem na výborné Kolumbijcovy výsledky před pozastavením závodního programu.

Roglič v této souvislosti připomněl i Quintanův přestup před touto sezonou, když uzavřel po osmi letech působení v Movistaru. "Myslím, že to bylo dobré rozhodnutí, protože na začátku sezony si připsal pár velmi cenných vítězství. Uvidíme, jak na tom po návratu k závodění všichni budeme, ale nemyslím, že by měl Nairo nějakou nevýhodu v tom, že je nyní v týmu Arkéa-Samsic. Ukázal, jak je silný. A na Tour bude obtížné ho zastavit," uvedl Roglič pro server as.com.

Sám Roglič bude jedním z hlavních favoritů. Tour de France jel zatím dvakrát, před dvěma lety skončil čtvrtý. Loni upřednostnil zbývající dvě Grand Tours: na Giru byl třetí, Vueltu pak vyhrál. Lídry by měli být spolu s ním v celkově velmi silné sestavě Steven Kruijswijk a Tom Dumoulin.

"Vypadá to dobře, jako tým jsme silní, což je určitě dobrá věc. A všichni tři jsme schopni zastat pozici lídra na Tour. Hlavním lídrem pak bude ten nejsilnější z nás. Věřím, že to budu já, ale uvidíme, kdo bude ten nejlepší. Každopádně se ale připravujeme tak, abychom našich cílů dosáhli jako tým. A právě tak to také uděláme," podotkl Roglič.

V konkurenčním Ineosu už taková jednota nepanuje. Jeho dres totiž oblékají vítězové tří posledních ročníků Tour: Chris Froome, Geraint Thomas a Egan Bernal, jenž bude prvenství obhajovat. Froome dokonce kvůli nejisté pozici jasně určeného lídra oznámil s předstihem odchod. Po sezoně zamíří do izraelské stáje Start-Up Nation.

"Respektuju jeho rozhodnutí. On je jedním z největších šampionů téhle generace cyklistů. A jsem si jistý tím, že udělá vše, co je potřeba, aby se vrátil (po loňském těžkém pádu a zranění) na tu nejvyšší možnou úroveň. Musíme si počkat, jak na tom během Tour bude, ale myslím, že bude v pohodě. Bernal vyhrál loňský ročník a také on bude určitě ohromně silný. Snad s nimi budu bojovat. Věřím, že mohu být zase na těch nejvyšších příčkách," dodal Roglič.