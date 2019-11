Rodná čísla nebudou v občanských průkazech až od roku 2022

Praha - Rodná čísla se nebudou zapisovat do občanských průkazů asi až od roku 2022. Podle platného zákona se rodná čísla neměla objevovat v dokladech vydávaných už od příštího roku. Vláda navrhla tříletý odklad s tím, že na to úřady nejsou připraveny, Sněmovna tuto lhůtu o rok zkrátila. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) s tím souhlasil. Změnu nyní dostane k posouzení Senát.

Vláda zdůvodnila odklad tím, že úřady ještě nejsou připravené na nahrazení rodného čísla v dokladech jiným číslem, z něhož by nebylo možné určit věk a pohlaví. Kritici ale poukazovali na to, že zrušení rodného čísla v občanských průkazech k počátku roku 2020 bylo schváleno už před deseti lety a ministerstva měla dost času se na to připravit.

Ukončení zápisu rodných čísel by podle materiálu způsobilo potíže úřadům i ministerstvu vnitra. Ministerstvo si vyžádalo delší čas na to, aby připravilo způsob, jakým nahradit tento údaj v osobních dokladech jinými identifikátory.

S odkladem už dříve nesouhlasil Úřad pro ochranu osobních údajů. Podotkl, že některá ministerstva neskrývaně uváděla, že přípravu ani nezahájila. Zároveň podle úřadu jako dostatečný identifikátor už slouží číslo dokladu totožnosti.

Poslanci na návrh Heleny Válkové (ANO) v rámci předlohy upravil zákon týkající se ÚOOÚ tak, aby měl jeho novou agendu týkající se přezkumu v oblasti svobodného přístupu k informací na starosti jeden z místopředsedů tohoto úřadu.