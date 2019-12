Rodná čísla budou do občanských průkazů zapisovány ještě dva roky

Praha - Rodná čísla budou zapisována do občanských průkazů ještě dva roky. Podle platného zákona se tato čísla, z nichž lze určit věk a pohlaví, neměla objevovat v dokladech vydávaných už od příštího roku. Podle vlády se na to úřady nestihly připravit. Dvouletý odklad dnes opětovně schválila Sněmovna v novele o základních registrech, nově v senátní verzi. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) to podpořil.

Senát se postavil proti sněmovnímu doplnění novely, které se týká chodu Úřadu pro ochranu osobních údajů. Poslanci na návrh Heleny Válkové (za ANO) vložili do novely ustanovení, aby novou agendu ohledně přezkumu v oblasti svobodného přístupu k informací na starosti jeden z místopředsedů tohoto úřadu. Podle Marky Bendy (ODS) by měly být navíc po Novém roce dosavadní přezkumy dokončeny na stávajících úřadech. Podle senátorů to byl nepřípustný divoký přílepek, tedy doplnění úpravy, která s novelou nijak věcně nesouvisí.

Rodná čísla podle novely, kterou nyní dostane k podpisu prezident, nebudou do občanských průkazů zapisována od roku 2022. Vláda původně navrhovala dokonce tříletý odklad. Kritici ale poukazovali na to, že zrušení rodného čísla v občanských průkazech k počátku roku 2020 bylo schváleno už před deseti lety a ministerstva měla dost času se na to připravit.

Vláda zdůvodnila odklad tím, že úřady ještě nejsou připravené na nahrazení rodného čísla v dokladech jiným číslem, z něhož by nebylo možné určit věk a pohlaví. Ukončení zápisu rodných čísel by podle materiálu způsobilo potíže úřadům i ministerstvu vnitra. Ministerstvo si vyžádalo delší čas na to, aby připravilo způsob, jakým nahradit tento údaj v osobních dokladech jinými identifikátory.