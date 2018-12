Praha - Vláda by měla začátkem roku dostat návrh prorodinného balíčku se čtyřmi zákony. Upravovat by měl zvýšení rodičovské, financování dětských skupin, částečné úvazky a zálohované výživné. ČTK to řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Podle ní by opatření měla v příštích letech zlepšit situaci rodin, pomoci ke slaďování práce a soukromí i k odbourání propasti ve výdělcích mužů a žen.

"Když navrhnu navýšení rodičovské, všichni říkají, že je potřeba předškolní péče. Když předložím dětské skupiny, tak všichni říkají, že jsou potřeba částečné úvazky. Všechny tyto návrhy mám a teď je dám na jedno místo a bude z toho balíček," uvedla Maláčová. Soubor zákonů chce vládě dát v lednu či únoru.

Novelu o sociální podpoře se zvýšením rodičovské zveřejnilo ministerstvo práce v září. Maláčová původně navrhovala, aby se příspěvek zvedl o 40.000 korun na 260.000 korun od července příštího roku. O dalších 40.000, jak slíbila vláda ve svém programovém prohlášení, by pak částka rostla do konce volebního období. Před týdnem se koalice dohodla, že se rodičovská upraví od roku 2020, a to rovnou o 80.000 korun na 300.000 korun. Resort návrh podle toho přepracuje.

Připravovaná novela zákoníku práce, s níž ministerstvo přišlo v polovině srpna, počítá se sdíleným místem. To by se skládalo z částečných úvazků. Využít by ho mohly třeba matky malých dětí, ale i starší pracovníci. Maláčová před nedávnem řekla, že zákoník vládě nepředloží, pokud se na něm neshodnou odbory a zaměstnavatelé. Jejich dohodu chce mít ministryně písemně, a to do února.

Od začátku října je možné na vládním webu najít návrh zákona o dětských skupinách se změnou jejich financování. Nyní se hradí z evropských peněz. Podle novely by měly dostávat na každé místo pro dítě do čtyř let, jehož rodiče pracují, hledají si práci či studují, příspěvek od státu. Zatím se počítá s částkou 7500 korun měsíčně. Z rozpočtu by se mohly vyplácet i příspěvky na založení nových skupin a mikrojeslí. Zařízení by musela splňovat přísnější podmínky než dosud. Podle plánů by změny měly platit od roku 2020.

Návrh zákona o zálohovaném výživném by měly připravit resorty práce a spravedlnosti společně. Podle dohody vedení koaličních stran by se měly zaměřit nejen na finanční pomoc rodičům, jimž bývalý partner či partnerka neplatí na děti alimenty, ale i na zlepšení vymáhání. Už v minulém volebním období ministerstvo práce předložilo normu několikrát, v tehdejší koalici ČSSD, ANO a lidovců s ní ale neuspělo. Programové prohlášení vlády premiéra Andreje Babiše (ANO) se zálohovaným výživným počítá.

Pravicové opoziční strany některé návrhy už dřív kritizovaly. Podle nich kabinet a ministerstvo práce rozdávají, v době případné další ekonomické krize ale bude obtížné všechny příspěvky od státu ufinancovat.