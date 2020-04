Rodiče domácí výuku zvládájí, ale chybí zkušenosti i vybavení

Ilustrační foto - Školák Matouš píše 26. března 2020 během domácí výuky v jedné z domácností v Liberci. Její škola je stejně jako ostatní až do odvolání uzavřená. Vláda o tom rozhodla 11. března 2020 kvůli prevenci proti šíření nového typu koronaviru.

Ilustrační foto - Školák Matouš píše 26. března 2020 během domácí výuky v jedné z domácností v Liberci. Její škola je stejně jako ostatní až do odvolání uzavřená. Vláda o tom rozhodla 11. března 2020 kvůli prevenci proti šíření nového typu koronaviru. ČTK/Petrášek Radek

Brno - Rodiče domácí výuku se svými dětmi většinou v zásadě zvládají, chybí jim ale zkušenosti s výukou a často i potřebné vybavení. V průzkumu mezi téměř 10.000 rodiči žáků základních škol to zjistili odborníci z Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity a Akademie věd České republiky. O výsledcích výzkumu informovali v tiskové zprávě.

Anketa Vzdělávání doma, jejíž rozšíření mezi rodiči zajistila především Česká televize, měla zjistit, jak rodiče zvládají situaci a jak funguje spolupráce s učiteli na dálku.

"Konkrétně 91 procent rodičů se domnívá, že rodina vzdělávání doma v zásadě zvládá. Užitečnost současné práce vykonávané pro školu, tedy jak jsou úkoly zadávány a co přesně se po dětech chce, hodnotí 75 procent kladně," uvedli badatelé v závěrečné zprávě.

Děti podle výsledků ankety tráví učením nejčastěji dvě až čtyři hodiny denně, velká část rodičů s nimi tráví až polovinu studijní doby.

Rodiče si ale uvědomují, že nedokážou učitele plnohodnotně zastoupit. "Někteří například zjišťují, že není lehké dítě k učení motivovat. V řadě případů si také uvědomují, že učivo neovládají a že je pro ně obtížné a časově náročné je z internetu a ostatních dostupných zdrojů nastudovat tak, aby ho byli schopni dítěti kvalitně předat," uvedli výzkumníci.

Zároveň některé rodiny narážejí na nedostatek technologického vybavení. Nastávají situace, kdy potřebuje na jednom počítači pracovat rodič a zároveň by byl počítač potřeba na výuku jednoho nebo více dětí. Některé rodiny navíc nemají tiskárny, skenery nebo jiné vybavení a zároveň bojují s nestabilním připojením k internetu.

Rodiče by ocenili větší zapojení učitelů, například formou on-line výuky, kde by učitel látku vysvětlil. Uvítali by také omezení šíře a rozsahu učiva a nechali jen hlavní předměty.

Dotazník pro rodiče byl volně dostupný na webu České televize, vědci proto vycházejí z toho, že se výzkumu primárně účastnili lidé, kteří jsou ve vzdělávání svých dětí aktivní a mají přístup k internetu. Celkově lze ale podle odborníků říct, že situace v domácí výuce není tak kritická, jak by se mohlo z některých mediálních vyjádření zdát.