Rock for People s rekordním rozpočtem nabídne hudbu i inovativní technologie

Praha - Festival Rock for People, který má letos rekordní rozpočet téměř 200 milionů korun, nabídne od 8. do 11. června v Hradci Králové hudbu i inovativní technologie. Areál bývalého letiště bude hostit světové hvězdy v čele s kapelami Muse a Slipknot. Pořadatelé připravili s využitím inovativních technologií zónu KB FutureFest 2030, fotovoltaický systém, vodíkový generátor nabíjející část areálu i elektroauta pro kapely i hosty nebo gastronomii opřenou o alternativní a rostlinné produkty. Novináře o tom dnes informoval ředitel Rock for People Michal Thomes.

Rozpočet festivalu loni podle pořadatelů poprvé překročil 100 milionů korun, letos je téměř dvojnásobný. Festival se na bývalém vojenském letišti koná od roku 2007, kam ho z kapacitních důvodů přestěhovali z Českého Brodu. Loňský vyprodaný ročník Rock for People přinesl organizátorům mnoho úspěchů včetně zařazení mezi Top 10 středních evropských festivalů a Top 10 promotérů podle European Festival Awards nebo titul Akce roku 2022 v anketě Žebřík. V současné době je na aktuální ročník prodáno přes 85 procent vstupenek.

Zónu KB FutureFest 2030 bude letos vedle vizuálních detailů a progresivních technologií tvořit také program na dvou scénách – Conference stage a Solar stage, které bude energii dodávat sestava solárních panelů a bateriových systémů. Conference stage otevře prostor pro konverzaci o tématech, která se na hudební festivaly běžně nedostanou, například o lifestylových věcech nebo problematice sociálních sítí. Návštěvníci festivalu se budou moci setkat i s druhotným využitím odpadů, celý Rock for People třídí a rozlišuje 18 druhů odpadu.

Zahraničními hvězdami 27. ročníku Rock for People budou vedle Muse a Slipknot například britští The 1975, metalcoroví Architects, kanadští punk rockeři Billy Talent, američtí rap rockoví Hollywood Undead nebo americký muzikant Machine Gun Kelly, vlastním jménem Colson Baker. Česko-slovenskou scénu na festivalu zastoupí slovenští rockeři From Our Hands, tuzemští Hentai Corporation a další.

Hudební dramaturgie stojí na nečekaných žánrových úkrocích. Jednou z nich je účast orchestru PKF - Prague Philharmonia. "Pro rockové publikum jsme si připravili vystoupení se souborem Clarinet Factory na 9. června ve velkém šapitó. Clarinet Factory se pohybují zcela suverénně napříč žánry a členové tohoto uskupení jsou také členy klarinetové sekce našeho orchestru," řekla ČTK ředitelka orchestru Kateřina Kalistová.

Ještě předtím se v noci z 8. na 9. červnu uskuteční vystoupení PKF - Prague Philharmonia a String Quartet s programem připraveným přímo pro festival. "Zahrají hity posledních 400 let od Vivaldiho po AC/DC," řekla Kalistová.