Jablonec nad Nisou - Vybaven vlastní autosedačkou s možností dobíjení a nezbytným ručníkem vyrazil dnes odpoledne z Jablonce nad Nisou autostopem humanoidní robot Matylda. Robot velikosti malého dítěte se vydal na cestu zcela sám a míří do Pelhřimova. Jeho tvůrci stejně jako široká veřejnost ho mohou sledovat on-line na internetových stránkách robot-matylda.webnode.cz/roboti-autostop. V Jablonci se s ním přišla rozloučit řada lidí včetně tvůrců z jablonecké dílny Open TechLab.

Matylda dlouho u cesty stopovat nemusela. Vyrazila za dobrodružstvím modrou Dacií Zuzky Wildové, která si pro ni přijela z Mimoně spolu se synkem Kryštůfkem. Matylda vyrazila na cestu pohodlně usazena ve své autosedačce na zadním sedadle. "Viděla jsem to na facebooku a moc se mi to líbilo, mám radost, že jsem první," řekla před odjezdem mladá žena. Kam chce malého robota vzít na výlet, prozradit nechtěla. "Podívejte se na internet, tam se každou hodinu poloha aktualizuje," usmála se.

"Jsme šťastní a spokojení, první úkol máme za sebou. Teď už jen aby dorazila v pořádku do cíle," řekl po odjezdu Matyldy její autor, technik Michal Seidler. Sledovat ji bude pomocí GPS lokátoru. "Doufáme, že to zvládne do měsíce," poznamenal. Pokud se Matyldě podaří do cíle dostat, dostane se do knihy rekordů. Bude prvním robotem, jemuž se to povedlo. Doposud jediný uskutečněný pokus skončil pro robota smrtí. "Neměl ručník," tvrdí autoři robota a milovníci Stopařova průvodce po galaxii.

Video: Stopující robot Matylda

31.10.2018, 17:00, autor: Leona Vacková, zdroj: ČTK/Video

Matylda ale nevznikla jako stopař, vznikla na popud Seidlerova 13letého syna. "Chtěl, abych mu postavil robota a já jsem to uchopil jako příležitost přiblížit ho ke kybernetice a robotice. Chtěl jsem, aby on byl ten, kdo Matyldu vlastně oživí a kdo ji bude učit novým věcem," popsal začátky projektu Seidler. Robot vyvolal takový zájem, že nakonec vznikl všeobecný vzdělávací produkt. "Dopracovali jsme učebnici, která je s Matyldou plně provázána, takže od toho, kdy si někdo Matyldu pořídí jako stavebnici a bude ji skládat, tak se pomalu bude učit robotice a programování," dodal autor robota.

Plastové díly robota jsou vytištěné na 3D tiskárně. Celá stavebnice s učebnicí přijde zhruba na 25.000 korun. "Doporučujeme ji od 12 let, ale i mladší děti si s ní za pomoci rodičů poradí," řekl. Děti se na ní podle něj mohou naučit základy robotiky a programování. "Matylda je open-source robot, pojali jsme ji s otevřeným zdrojem, všechno je otevřené, všechno je možné modifikovat. Budeme publikovat soubory k tisku Matyldy," dodal. Kdo vlastní 3D tiskárnu, bude si ji moci sám vytisknout a robota si zlevnit zhruba na polovinu.