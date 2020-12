Rizikový index PES je třetí den na nejvyšším stupni

Praha - Rizikový index protiepidemického systému PES je v Česku třetí den na nejvyšším, pátém stupni. Podle státu by v takovém případě už mělo být zváženo zpřísnění opatření proti šíření nemoci covid-19. Index činí k dnešku stejně jako předchozí dva dny 76 bodů ze sta, což je spodní hranice pátého stupně pohotovosti. Oficiálně v zemi platí čtvrtý stupeň. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. V sobotu přibylo v Česku 5281 případů nemoci covid-19, což byl nejvyšší denní nárůst množství nakažených za sobotu od 7. listopadu.

V jednotlivých regionech se index rizika PES značně liší. Nejnižší je v Jihočeském kraji s 64 body, což odpovídá čtvrtému stupni systému. V naprosté většině krajů je ale index na úrovni pátého stupně. Na čtvrtém stupni je index kromě jihu Čech už jen v Praze a Jihomoravském kraji. Nejvyšší je s 86 body v Karlovarském kraji.

Posun rizikového skóre PES do nižšího či vyššího pásma neznamená automaticky změnu opatření. Ale pokud se skóre drží v horším stupni tři dny, může to být podle dřívějších informací ministerstva důvodem k zavedení přísnějšího stupně opatření. Třeba před pátečním oficiálním přechodem ze třetího do čtvrtého stupně PES však bylo rizikové skóre na úrovni čtvrtého stupně PES skoro dva týdny. Pro zlepšení opatření by mělo skóre být sedm dní v lepším stupni, než je aktuální.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) už v pátek uvedl, že expertní skupina ministerstva bude muset řešit, zda vládě přesun do pátého stupně navrhne. Česko podle ministra vnitra a předsedy Ústředního krizového štábu Jana Hamáčka (ČSSD) směřuje ke zpřísnění opatření. Vláda by o přesunu do pátého stupně PES měla jednat v pondělí, řekl v sobotu Hamáček serveru Seznam Zprávy. V pátém stupni by měly být oproti čtvrtému uzavřeny školy, pouze s výjimkou mateřských škol a prvních a druhých ročníků základních škol. Platil by i zákaz nočního vycházení už od 21:00. Stejně jako ve čtvrtém stupni by měly být zavřeny restaurace, provozovny služeb a obchody s výjimkou prodeje základních potřeb. Vláda ale při zavedení čtvrtého stupně v pátek nechala obchody a provozovny služeb otevřené.

V sobotu přibylo podle údajů ministerstva téměř 5300 nakažených koronavirem, což bylo zhruba o 1600 více než předchozí sobotu. Podíl potvrzených případů na počtu provedených testů činil 26,8 procenta. Byl tak podobný jako v pátek. Od březnového začátku epidemie covidu-19 v Česku bylo zaznamenáno přes 624.000 případů nákazy. Zemřelo 10.331 nemocných. V sobotu bylo úmrtí lidí s covidem-19 podle ministerstva 36, ale údaje o úmrtích ministerstvo zpětně navyšuje. V předchozích dnech se počty zemřelých pohybovaly kolem stovky denně.

Covidem-19 aktuálně trpí zhruba 80.500 lidí. Počty nemocných, kteří skončili v nemocnici, v sobotu klesl oproti pátku zhruba o tři stovky na 4484. Z toho 592 pacientů je ve vážném stavu.

Nejvýrazněji se v posledních dnech covid-19 šíří na Kroměřížsku, kde za uplynulých sedm dní přibylo 639 případů nákazy v přepočtu na 100.000 obyvatel. Druhý nejvýraznější nárůst byl zaznamenán na Ostravsku, a to 622 případů na 100.000 obyvatel za týden.

Rizikové skóre PES k dnešnímu dni v jednotlivých krajích:

Kraj Skóre PES Stupeň pohotovosti Praha 68 4 Jihomoravský 71 4 Jihočeský 64 4 Karlovarský 86 5 Vysočina 81 5 Královéhradecký 81 5 Liberecký 81 5 Moravskoslezský 81 5 Olomoucký 76 5 Pardubický 76 5 Plzeňský 81 5 Středočeský 76 5 Zlínský 81 5 Ústecký 81 5 ČR 76 5

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví