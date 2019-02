Praha - Římskokatolická církev vyčká na rozhodnutí Senátu o novele o zdanění církevních restitucí, až pak podnikne další kroky. Postupovat chce společně s ostatními církvemi a Federací židovských obcí. Jednat hodlá s premiérem a příslušnými ministry. Novinářům to dnes po zasedání České biskupské konference (ČBK) řekl kardinál Dominik Duka.

Senát by měl o novele o majetkovém vyrovnání s církvemi hlasovat po 27. únoru. Ve Sněmovně zdanění náhrad za škody za dobu komunistického režimu prosadili komunisté s pomocí SPD a vládních stran ANO a ČSSD.

"Chceme počkat na řešení Senátu... je potřeba říci, že musíme jednat společně (církve)," uvedl Duka. Řekl, že představitelé římskokatolické církve se už sešli s předsednictvem Ekumenické rady církví, která zastřešuje ostatní křesťanské církve. Spolupracovat chtějí s Federací židovských obcí. "Nemohu říct všechny detaily, musíme skutečně počkat na řešení (Senátu). Nebudeme vstupovat do přípravy jídla," řekl Duka. "Naše kontakty s Federací židovských obcí jsou skutečně nadstandardní," dodal.

Termín schůzky s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a ministry zatím nepadl. Situaci za církve řeší právníci a další odborníci.

Zákon o církevních restitucích platí od ledna 2013. Upravuje náhradu za majetkové křivdy z dob komunistického režimu. Církve by měly od státu dostat zpět nemovitosti v hodnotě asi 75 miliard a odškodné 59 miliard za nevracené budovy a pozemky, a to postupně do 30 let. Poté již státní rozpočet nebude církvím platit nic, dokončí se tak odluka církví od státu. Čtyři pětiny odškodného připadají římskokatolické církvi, zbytek ostatním.

Podle Duky představuje snaha o zdanění církevních restitucí "porušení slušného chování, smlouvy, zákona, protože odškodnění se nedaní". Kardinál uvedl, že novela dopadne hlavně na slabší. "Především se dotýká židovské komunity, kterou připravil o majetek nacismus. Neproběhly žádné náhrady v krátkém období třetí republiky. Přišel komunismus a připravil je o další majetek. To jsou ti, kteří krokem budou postihnuti nejvíce," uvedl Duka.

O novele Duka mluvil s prezidentem Milošem Zemanem. Otázku prý nedořešili. Podle kardinála je to záležitost Parlamentu a Ústavního soudu. Řekl, že hlasování ve Sněmovně vypadalo jako "commedia nera neboli černá komedie v režii komunistické strany" a představuje také "citlivé věci, které se dotýkají české povahy".

Podle Duky sněmovní jednání ukázalo, že neplatí to, že by komunisté vládu tolerovali. "Je to tichý společník, který má rozhodující hlas. Jako benjamínek Konfederace politických vězňů říkám - Bože, čeho jsme se to dočkali?" řekl jako bývalý politický vězeň kardinál. Podotkl, že církve za pronásledování komunistickým režimem pomstu nežádaly.

Brněnské České vysoké učení technické podle Duky po pádu totality odhadlo, že škody na zdevastovaných církevních objektech činí 40 miliard korun. V dnešních cenách by obnos byl mnohem vyšší. Parlamentní komise v minulosti před schválením zákona o restitucích spočítala, že totalitní režim získal za čtyři desetiletí z církevního majetku 160 miliard korun, řekl Duka.

ČBK dnes jednala také o rozdělení peněz z církevní sbírky, výročních akcích devítkového roku či o sčítání účastníků bohoslužeb. V prohlášení biskupové odsoudili antisemitismus.