Řím: Konec aut se spalovacími motory zničí v Itálii desetitisíce míst

Řím - Italská vláda se obává, že rozhodnutí Evropské unie, které od roku 2035 prakticky znemožňuje prodej nových aut na naftu a benzin, povede v Itálii k zániku zhruba 70.000 pracovní míst. Podle italských médií to řekl italský vicepremiér a ministr zahraničí Antonio Tajani. Zároveň varoval před fundamentalismem při řešení klimatických otázek. Rozhodnutí EU ohledně aut se spalovacími motory označil za ničivé.

Tajani podle agentury APA varoval před reálným nebezpečím deindustrializace automobilového sektoru, který má pro italskou ekonomiku zásadní význam. Vyzval k zavedení veškerých možných ochranných opatření a k oživení a rozvoji automobilového sektoru.

Podle údajů odvětvového sdružení Anfia zaměstnává italský automobilový průmysl přímo či nepřímo přes 270.000 lidí a podílí se více než pěti procenty na hrubém domácí produktu (HDP) Itálie. Anfia rovněž uvádí, že prodej aut s plně elektrickým pohonem v Itálii loni klesl o 27 procent a že jeho podíl na italském trhu s novými vozy činil necelá čtyři procenta.

Proti odchodu od spalovacích motorů vede aktivní kampaň italský ministr dopravy Matteo Salvini. Ten poděkoval zhruba 100.000 Italů, kteří v průběhu několika dnů podepsali petici proti tomuto odchodu, píše APA.

Salvini se staví rovněž proti plánované přísnější emisní normě Euro 7, která by měla v roce 2035 začít platit pro osobní automobily. Tento měsíc uvedl, že Itálie a její spojenci včetně České republiky mají dostatek sil na to, aby tuto normu zablokovali. Minulý týden osm členských zemí EU včetně Itálie a Česka zaslalo do Bruselu společný dokument, ve kterém připravovanou emisní normu Euro 7 silně kritizují a označují navrhovaná pravidla za nerealistická.