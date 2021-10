Říjnové plénum II: právní stát v Polsku, vakcíny, Sacharovova cena, zemědělci, roaming, klima

V Polsku musí být zachována přednost evropského práva, uvedli euposlanci na svém druhém říjnovém plenárním zasedání. Uvítali novou strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“ a Alexeji Navalnému udělili Sacharovovu cenu za rok 2021.

Po úterní bouřlivé plenární rozpravě s polským premiérem Mateuszem Morawieckim, předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou a slovinským ministrem zahraničních věcí Anže Logarem europoslanci ve čtvrtečním usnesení odsoudili rozhodnutí polského ústavního tribunálu zpochybňující nadřazenost evropského práva. Parlament požádal Evropskou komisi, aby okamžitě zasáhla a bránila polské občany a základ práva EU. Poslanci požadují spuštění mechanismu, který přístup k prostředkům EU podmiňuje dodržováním zásad právního státu. Ve středu pak EP diskutoval o téměř úplném zákazu potratů v Polsku.

Jednání o očkování musí být transparentní

Evropský parlament požaduje transparentní vyjednávání smluv na nákup vakcín proti covidu-19. Vyplývá to z rezoluce, kterou europoslanci přijali. Vyjednávání v tajnosti mezi výrobci a Evropskou komisí od počátku pandemie kritizuje pirátský místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja.

„Oceňuji, že mi dal Evropský parlament za pravdu a také požaduji zveřejnění celého znění smluv. Od začátku jsme upozorňovali na to, že vyjednávání smluv o nákupu vakcín musí být zcela transparentní. Zatajování v tomto rozsahu je v rozporu se zájmem občanů. Zároveň to vede k větší nedůvěře občanů a nejistotě, zda je bezpečné se nechat naočkovat. Což je to poslední, co teď vzhledem k nárůstu pozitivních případů potřebujeme,” uvedl Marcel Kolaja.

EP požaduje zveřejnění složení vyjednávacího týmu a rovněž chce vědět, na jakém základě a podle kterých kritérií byl tento tým vybírán. Volá také po solidaritě s rozvojovými zeměmi, ve kterých je vakcín stále nedostatek, zatímco v západních zemích se očkuje již třetí dávkou. Rezoluce pro transparentní vývoj, nákup a distribuci vakcín byla schválena na plénu drtivou většinou – 458 europoslanců pro a 149 proti.

Sacharovova cena 2021 pro Alexeje Navalného

Ruský aktivista a politický vězeň Alexej Navalnyj byl za svůj neúnavný boj proti korupci režimu Vladimira Putina ve středu jmenován laureátem Sacharovovy ceny za svobodu myšlení za rok 2021. Předseda Evropského parlamentu David Sassoli podotkl, že ocenění je uznáním jeho statečnosti a zároveň opětovnou výzvou k jeho okamžitému propuštění.

Nová strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“

Parlament uvítal novou strategii nazvanou „od zemědělce ke spotřebiteli“ (Farm to Fork) a předložil návrhy na přepracování potravinových systémů EU. Chce, aby produkovaly zdravější potraviny, snížily dopad zemědělství na životní prostředí a zajistily potravinovou bezpečnost a spravedlivý příjem pro zemědělce. Komise by podle poslanců měla důrazněji usilovat o posílení postavení zemědělců v dodavatelském řetězci.

Aktualizace pravidel roamingu

Europoslanci podpořili prodloužení platnosti nařízení o roamingu, které by zajistilo, že evropští spotřebitelé budou moci volat a přenášet data v rámci EU za stejné ceny jako doma, a to po dobu dalších 10 let. Nová pravidla by rovněž zlepšila kvalitu a služby pro spotřebitele a zajistila by, že systém bude pro operátory udržitelný a nebude brzdit inovace.

Cíle v oblasti klimatu

Před konferencí OSN o změně klimatu COP26 v Glasgow, která začíná 31. října, europarlament ve čtvrtek vyzval k urychlenému zavádění opatření v oblasti klimatu na celém světě. Podle poslanců má EU zůstat v pozici světového lídra v boji proti změně klimatu, a proto apelují na státy sedmadvacítky, aby se zaměřily na zelené oživení a zvýšily své cíle v oblasti klimatu do roku 2030 v souladu s cílem omezit globální oteplování na 1,5 °C.

Pandora Papers

Europoslanci odsoudili případy vyhýbání se daňovým povinnostem, které odhalilo vyšetřování v rámci kauzy Pandora Papers. Vyzvali k zahájení důkladného šetření jakéhokoli protiprávního jednání, ke kterému došlo v jurisdikci EU. Zároveň požádali komisi, aby analyzovala, zda by měla být navržena nová legislativa.

Lepší ochrana před azbestem

Parlament přijal ve středu usnesení, v němž žádá o vytvoření evropské strategiie pro odstranění veškerého azbestu a úpravu stávajících pravidel pro lepší ochranu ohrožených pracovníků. Poslanci chtějí snížit expoziční limit, zavést povinný screening a zajistit odstranění azbestu před zahájením renovací. Tlačí také na to, aby byly uznány všechny nemoci z povolání pro dostatečné odškodnění potenciálních obětí.

Pojištění motorových vozidel

Ve čtvrtek poslanci schválili dohodu s Evropskou radou, která aktualizuje pravidla pojištění motorových vozidel. Cílem je zajistit lepší ochranu a rovné zacházení s občany při dopravních nehodách nebo při pojištění jejich vozidel v celé EU. Nová pravidla se zaměří jednak na lidi, kteří havarují v jiném členském státě EU, než je jejich vlastní, a jednak na oběti nehody způsobené řidičem z jiné země EU.

Regule se nakonec dotkne jenom některých elektrických koloběžek a segwayů. Původně přitom předloha počítala s uvalením pojištění i na elektrokola.

“Denně na ulicích potkáváme lidi na elektrokolech nebo elektrických koloběžkách, které nejsou tolik nebezpečné. Jsem proto rád, že pro ně se podařilo vyjednat výjimku. Na druhou stranu tu ale máme těžké a rychlé elektrokoloběžky a segwaye, které mohou v případě nehody způsobit vážná zranění. Právě proto se na jejich majitele povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti vztahovat bude,“ řekl místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja. „Díky tomu se tak dočkají zaručené finanční náhrady oběti právě takových nehod,“ dodal.

Směrnici musí členské země přenést do svého právního systému do dvou let.

Apel na zvýšení rozpočtu na rok 2022

Poslanci ve středu přijali svůj postoj k novému rozpočtu, a to před jednáním s členskými státy. Rozpočet EU na rok 2022 by podle nich měl podpořit investice a obnovu po krizi koronaviru, řešit nezaměstnanost a položit základy odolnější a udržitelnější EU.

Kulturní oživení a média

Na ochranu kulturních a tvůrčích odvětví v EU Parlament navrhl vytvoření společných sociálních standardů pro umělce a odstranění bariér pro zlepšení jejich přeshraniční mobility. Poslanci jsou mimo jiné znepokojeni útoky na média v některých členských státech. Vyzvali k urgentnímu přijetí opatření, aby se zpravodajská média přizpůsobila digitálnímu věku.