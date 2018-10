Praha - Řídnutí kostí neboli osteoporóza hrozí každé třetí ženě nad 50 let, nad 70 let pak polovině. Nemoc je důsledkem hormonální nerovnováhy po menopauze v kombinaci s nedostatkem vápníku, vitaminu D a dalších faktorů. Diagnóza se často zjistí náhodou. Podle průzkumu farmaceutické firmy Pfizer speciální vyšetření během posledních pěti let absolvovala jen čtvrtina žen starších 45 let. Sobota 20. října je Světovým dnem osteoporózy.

"Při této nemoci dochází k výrazně vyšší lámavosti kostí, časté jsou zlomeniny předloktí, krčku femuru či zlomeniny obratlů. Tyto zlomeniny se, zvlášť ve vysokém věku, velmi špatně a dlouho hojí," popsal rizika neléčené osteoporózy Jiří Jenšovský z Osteocentra Ústřední vojenské nemocnice v Praze.

Ročně v Česku lékaři zaznamenají asi 31.000 takových zlomenin, nemoc je příčinou 90 procent zlomenin krčku kosti stehenní. V pozdějších fázích se nemoc projevuje bolestmi zad, zmenšením tělesné výšky až o 20 centimetrů, sníženou pohyblivostí hrudního koše a páteře, ale také kyfózou, tedy vytvořením "hrbu" na zádech.

V polovině případů pak jsou podle Boženy Juráškové, vedoucí subkatedry geriatrie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, nemocné závislé na pomoci druhých. V pětině případů nemocné zemřou na komplikace do roka od zlomeniny krčku.

Diagnóza bývá často stanovená až při náhodném rentgenovém vyšetření nebo náhlé zlomenině. Objevit se dá pomocí denzitometrického vyšetření. "Jde o bezbolestné vyšetření, v rámci kterého se ověřuje hustota kostní tkáně a množství minerálů v těle pomocí slabého rentgenového záření. Nejčastěji se ke kontrole využívá bederní páteř a horní část stehenní kosti," vysvětlil předseda Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Jan Palička.

Rizikové období začíná po menopauze. "Ženské pohlavní hormony poskytují kostem ochranu, zpomalují proces řídnutí kostí. Proto se nejčastěji osteoporóza projevuje u žen po menopauze, kdy o tuto ochranu přirozeně přijdou. Obvykle to bývá pět až osm let po klimakteriu," doplnil Tomáš Fait z Gynekologicko-porodnické kliniky 2. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Motol.

Rizikovým faktorem je také málo pohybu, cukrovka a další endokrinní choroby, nedostatečný příjem vápníku, alkoholismus, kouření, užívání kortikosteroidů, stres a deprese. S každými dalšími deseti roky věku je riziko nemoci zdvojnásobí. "Dalším rizikem faktorem je genetická zátěž," dodal Palička. Hubenější ženy podle něj také mívají křehčí kosti.

Náklady zdravotních pojišťoven na léčbu osteoporózy rostou. Všeobecná zdravotní pojišťovna, která hradí péči za přibližně 60 procent Čechů, platila v roce 2013 asi 501 milionů korun, o tři roky později to bylo o 40 milionů více. Šest ostatních pojišťoven ze Svazu zdravotních pojišťoven vydá ročně podle prezidenta svazu Ladislava Friedricha asi 300 milionů korun. Průměrné náklady jsou asi 7240 korun za každou pacientku. U většiny nemocných stačí léčba ambulantní a užívání léků. Hospitalizaci potřebuje jen asi půl procenta, na jejich léčbu jde ale 11 procent nákladů.