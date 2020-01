Řidiči si musejí dát pozor na mrznoucí mlhy

Praha - V Libereckém kraji se dnes ráno objevují mlhy a teploty se drží pod bodem mrazu. Silnice ve vyšších polohách mohou namrzat. Na silnicích nižších tříd v Krkonoších, Orlických horách, na Broumovsku a Jičínsku leží vrstva ujetého zledovatělého sněhu. V celém Královéhradeckém kraji si řidiči musejí dát pozor na mrznoucí mlhy.

Královéhradecký kraj

Na silnicích nižších tříd v Krkonoších, Orlických horách, na Broumovsku a Jičínsku leží vrstva ujetého zledovatělého sněhu. V celém Královéhradeckém kraji si řidiči musejí dát pozor na mrznoucí mlhy. Teploty se dnes ráno v kraji pohybovaly od nuly do minus tří stupňů Celsia, na hřebenech Krkonoš bylo kolem minus šesti. ČTK to řekli silničáři a meteorologové.

Dnes by mělo být v Královéhradeckém kraji oblačno až zataženo, zpočátku ojediněle i polojasno. Během dne od severozápadu přijde místy občasný déšť, který může být i mrznoucí. Na silnicích by se mohla tvořit i ledovka. Teploty by se přes den měly pohybovat od dvou do pěti stupňů, na horách má být kolem tří stupňů.

Liberecký kraj

V Libereckém kraji se dnes ráno objevují mlhy a teploty se drží pod bodem mrazu. Silnice ve vyšších polohách mohou namrzat. Přes den se podle meteorologů přidá déšť, ve vyšších polohách, a na horách se tak může během dne ojediněle tvořit slabá ledovka. Podle policie zatím v kraji žádné vážné dopravní problémy nejsou.

Hlavní tahy v Libereckém kraji jsou většinou holé a vlhké po chemickém ošetření. Na silnicích nižších tříd zejména v horských oblastech leží ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Silničáři doporučují opatrnost, protože cesty mohou v mlze namrzat.

Teploty v kraji se dnes ráno pohybují od minus dvou do jednoho stupně. Většinou je zataženo. Přes den teploty vystoupají maximálně ke čtyřem stupňům, v horách bude jen kolem nuly a přidají se dešťové přeháňky. Od vyšších poloh se mohou objevit i mrznoucí srážky.

Moravskoslezský kraj

Silničáři doporučují řidičům v Moravskoslezském kraji, aby dnes zvláště v některých oblastech dodržovali zvýšenou opatrnost. Jde například o Bruntálsko, kde jsou silnice mokré po chemickém ošetření. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Na mostě na dálnici D1 mezi Ostravou a Bohumínem je náledí. Zvýšená opatrnost je potřeba také kolem Bílovce, kde jsou silnice holé a vlhké. Mokré nebo vlhké jsou silnice také na Opavsku, kde je ve vyšších polohách místy vrstva zajetého sněhu.

V oblasti Třince jsou silnice první třídy holé, suché a vymrzlé. Na Frýdecko-Místecku ve vyšších polohách Beskyd je na silnicích nižších tříd zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem. Zvýšená opatrnost je na Frýdecko-Místecku potřeba také na silnici I/56 v Beskydech, kde je sněhová vrstva ošetřená inertním posypem a silnice může být kluzká. V úseku mezi Ostravicí a osadou Hlavatá patřící k obci Bílá na ni mají zakázán vjezd nákladní vozidla těžší 12 tun.

V Ostravě se stalo několik nehod. Srážka tří osobních aut komplikuje v Radvanicích dopravu na silnici I/11, tedy Rudné ulici, jedné z nejfrekventovanějších ostravských silnic. Při nájezdu z Paskovské ulice na Místeckou v Ostravě-Hrabové havaroval ve směru do centra Ostravy autobus. Policejní mluvčí Soňa Štětínská řekla ČTK, že autobus naboural do sloupu. Zřejmě se nikdo při nehodě nezranil, v autobuse jel jen řidič, a nehoda na frekventované silnici ani nijak nekomplikuje dopravu.

Zlínský kraj

Silnice na Vsetínsku mohou dnes ráno místy namrzat, případně se na nich může tvořit náledí. Vozovky ve vyšších polohách pokrývá mnohde uježděná zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem. Silnice v ostatních částech okresu, stejně jako na Kroměřížsku nebo Zlínsku, jsou často po chemickém ošetření mokré a sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Vozovky na Uherskohradišťsku jsou většinou holé, suché a sjízdné bez omezení. Vyplývá to z aktuálních údajů zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

Ve Zlínském kraji je nejčastěji oblačno až zataženo, místy fouká slabý vítr, na Vsetínsku se objevují sněhové přeháňky. Teploty se ráno pohybovaly od minus tří do plus jednoho stupně Celsia. Odpolední maxima by podle předpovědi měla dosáhnout plus čtyř stupňů Celsia. Přes den bude oblačno až zataženo, ojediněle s mlhami, a to i mrznoucími. Večer meteorologové očekávají od od západu déšť, také místy mrznoucí. Vát bude slabý vítr jižních směrů.