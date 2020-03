Řidiči autobusů a MHD dostali 48.000 respirátorů a 19.000 roušek

Hradec Králové - Dopravní firmy dostaly pro řidiče linkových autobusů a městské hromadné dopravy od státu na ochranu před koronavirem 48.000 respirátorů FFP2 a 19.000 roušek. Ochranné prostředky zajistilo ministerstvo dopravy, distribuci provedla Asociace krajů České republiky ve spolupráci s neziskovou společností Bezpečně na silnicích. V tiskové zprávě to dnes uvedla Asociace krajů ČR.

Řidiči linkových autobusů a MHD jsou v denním kontaktu s cestujícími a patří mezi mezi skupiny ohrožené nákazou COVID-19. Dopravci ochranné prostředky rozdělí mezi řidiče, kteří se střídají ve službách.

"První závoz proběhl do Středočeského, Jihočeského, Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého a Libereckého kraje v úterý 24. března," uvedl zástupce ředitele kanceláře Asociace krajů Radek Polma. Ve středu následovala druhá vlna dodávky do Prahy a zbývajících krajů. Pracovníkům na železnici by podle Asociace krajů mělo ochranné prostředky zajistit přímo ministerstvo dopravy.

Kraje a města v minulých dnech zredukovaly autobusové spoje a MHD. Lidí jezdí výrazně méně. Například v MHD v Hradci Králové počet cestujících proti normálnímu stavu klesl o 90 procent.