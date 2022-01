Řidiči Arrivy vyhlásili ve třech krajích stávkovou pohotovost

Chrudim - Stovky řidičů dopravce Arriva Autobusy, kteří jezdí v Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji, vyhlásili stávkovou pohotovost. Chtějí lepší pracovní a sociální podmínky. ČTK to dnes řekl předseda Odborového svazu dopravy Luboš Pomajbík. Vedení odborů osloví management a vyzve ho k jednání, dodal.

Stávková pohotovost platí od 20. ledna. Pro Arrivu ve třech krajích se stávkovou pohotovostí pracuje podle Pomajbíka několik set řidičů. Po fúzi Arriva Východní Čechy a Arriva Morava si zaměstnanci druhé společnosti stěžují, že se jim zhoršily pracovní podmínky.

"Tvrdí, že nemají k dispozici turnusy, tedy rozpis práce, že nedostávají bezpečnostní přestávky, jak by měli mít, že nejsou včas seznámeni s tím, jakou práci mají vykonávat," řekl Pomajbík.

Základní odborové organizace už s vedením jednaly, k nápravě podle nich nedošlo, uvedl odborový předák. "My se jako Odborový svaz dopravy do toho pokusíme vstoupit. Nedokážu predikovat, jak budeme úspěšní, jde nám o to, abychom dosáhli nápravy, pokud je situace takhle negativní," řekl Pomajbík.

Obecně mzdy řidičů nejsou podle odboráře vysoké, proto také není po profesi poptávka. "Mají mizerné mzdy, mají zaručenou mzdu 143 korun hrubého na hodinu, kdo by očekával, že o takovou práci bude tahanice," řekl Pomajbík. Stávka je podle něj prostředek, nikoliv cíl. Pokud budou řidiči stávkovat, je to na rozhodnutí základních odborových organizací, dodal Pomajbík.

Akcionářem dopravce Arriva Autobusy, která sídlí v Chrudimi, je společnost Arriva Transport Česká republika. V Česku sdružuje osm dceřiných společností. Arriva Transport je součástí nadnárodní skupiny, ve které je ovládající osobou Deutsche Bahn Aktiengesellschaft. Podle webových stránek v Česku skupina provozuje Arriva 2000 autobusů, 38 trolejbusů, 83 vlaků a zaměstnává více než 3500 lidí.