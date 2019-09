Řidič z kauzy podpáleného kostela v Gutech podal ústavní stížnost

Senát Vrchního soudu v Olomouci projednával 9. října 2018 případ úmyslného zapálení vzácného dřevěného kostela v Třinci - Gutech. Proti původnímu rozsudku, který poslal do vězení tři mladíky za obecné ohrožení na 3,5, osm a devět let, se odvolali všichni obžalovaní. Odvolání podal i žalobce a to v neprospěch Jakuba Hurníka (na snímku), který si má nepravomocně odpykat osmiletý trest. ČTK/Peřina Luděk