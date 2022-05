Řidič tahače odmítl obžalobu kvůli nehodě, při níž zemřel dozorce

Praha - Řidič tahače Miroslav Koloc dnes u Obvodního soudu pro Prahu 5 odmítl obžalobu, která ho viní z obecného ohrožení z nedbalosti kvůli srážce tahače s vězeňským autobusem z května 2019. Při nehodě zemřel třiadvacetiletý dozorce a 14 lidí bylo zraněno. Obžalovanému řidiči hrozí až desetileté vězení. Koloc podle obžaloby způsobil škodu přes 16 milionů korun, z toho zhruba polovina se týká poškozených tanků.

"Jsem přesvědčený, že jsem v daném okamžiku udělal všechno, co je v mých silách, abych nehodě zabránil," řekl soudu Koloc. Podle něj jde především o ohromné neštěstí, zejména pro rodinu zemřelého a zraněné.

Tahač s historickými americkými tanky se srazil s eskortním vězeňským autobusem 2. května 2019 na Pražském okruhu u sjezdu na Řeporyje. Nákladní vůz jel do Plzně z Muzea obrněné techniky ve Smržovce na Jablonecku. V havarovaném autobusu cestovalo devět odsouzených a deset příslušníků Vězeňské služby.

Podle státní zástupkyně Hany Vrbové Koloc nedodržel podmínky pro převoz historických tanků. Vozidla přepravoval v době, kdy na dálnici neměl co dělat, nákladní vůz byl podle obžaloby zhruba o tři tuny přetížen. Podle žalobkyně se Koloc nevěnoval řízení vozidla, nestihl proto zareagovat na to, že autobus před ním narazil do jiného auta. Poté, co tahač do autobusu narazil, začaly oba vozy hořet.

Koloc dnes soudu řekl, že tanky nakládal s majitelem muzea, který mu údajně řekl, že stroje splňují nosnost soupravy, která činila 60 tun. Obžalovaný upozornil, že je možné, že náklad byl po nehodě špatně zvážen. Odmítl také tvrzení obžaloby, že by se před nehodou nevěnoval řízení. "Nemůžu souhlasit s tím, že bych se nevěnoval řízení. Celý život jezdím s těžkými náklady a něco takového nepřichází v úvahu," řekl Koloc.

Vězeňský autobus podle Koloce tahač předjel, zastřel mu výhled, načež začal brzdit. Koloc popsal, že v tu chvíli pochopil, že se před ním zřejmě stala nehoda, a snažil se brzdit a zároveň svůj vůz stočit do svodidel. Nehodě se mu však zabránit nepodařilo.

"Myslím si, že to, že došlo k tak nešťastné dopravní situaci a vznikla nehoda, je souhrou náhod. Má na tom určitě vliv dopravní značení v daném prostoru," uvedl Koloc. Vliv podle něj mělo i zúžení silnice v místě, kde se stala nehoda, ale i chování dalších řidičů, mimo jiné řidiče autobusu. Obžalovaný také upozornil, že ve stejném místě se stalo dalších 11 dopravních nehod.

Majitel muzea ve Smržovce Jaroslav Janoušek ČTK v únoru řekl, že jeden ze dvou tanků, které tahač vezl, dosud není opravený. Tank M36 Jackson z roku 1944 potřebuje obnovu za více než sedm milionů korun. Janoušek původně očekával, že náklady zaplatí z pojistky, u pojišťovny ale se žádostí na vyplacení pojistného neuspěl. Peněz od pojišťovny se chce Janoušek domoci u soudu, ke kterému podal žalobu.