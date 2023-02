Reznikov: Rusko plánuje novou velkou ofenzivu, může začít už 24. února

Kyjev - Ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov uvedl, že Rusko připravuje novou velkou ofenzivu. Varoval, že by mohla začít již 24. února. Podle Reznikova shromáždila Moskva tisíce vojáků a "mohla by něco zkusit" u příležitosti prvního výroční invaze na Ukrajinu, napsal server britské BBC. Útok by rovněž mohl souviset s oslavami ruského svátku Dne obránců vlasti, který si země připomíná 23. února. Rusko se také podle armády připravuje na další masivní vzdušný úder na Ukrajinu.

Nejméně tři lidé mezitím zemřeli při středečním večerním útoku na rezidenční budovu ve městě Kramatorsk na východě země. Nejméně 20 dalších osob utrpělo zranění. Poškozeno bylo několik domů.

"Jediný způsob, jak zastavit ruský terorismus, je porazit ho," napsal po útoku v Kramatorsku na sociální sítě ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. "Porazit ho tanky. Stíhačkami. Raketami dlouhého doletu," dodal.

Podle Reznikova Moskva pro potenciální ofenzivu zmobilizovala na 500.000 vojáků. Ruský prezident Vladimir Putin již loni v září oznámil všeobecnou mobilizaci 300.000 vojáků, která byla podle něj potřebná k zajištění "územní integrity země". Ukrajinský ministr obrany se ale domnívá, že skutečný počet vojáků nasazených na Ukrajinu může být daleko vyšší.

"Oficiálně oznámili 300.000, ale když vidíme vojáky na hranicích, podle našich odhadů je to daleko více," řekl Reznikov v rozhovoru s francouzskou stanicí BFM TV. Jak k tomu poznamenala BBC, podobné informace není možné v podmínkách války bezprostředně nezávisle ověřit.

O ruských přípravách na novou ofenzivu v posledních týdnech stále častěji hovoří ukrajinští představitelé i západní pozorovatelé. Podle amerického Institutu pro studium války (ISW) je to nejpravděpodobnější scénář dalšího vývoje bojů na Ukrajině.

Analytici uvedli, že Putin také patrně připravuje podmínky pro přeshraniční výpady na severovýchodní Ukrajinu, odkud se musely loni na podzim ruské jednotky pod tlakem ukrajinské armády stáhnout. Cílem těchto akcí by bylo odvést ukrajinské vojáky od kritických míst na frontě. Ruská invaze z Běloruska, které loni v únoru posloužilo jednotkám Moskvy k útoku na severní Ukrajinu, je ale podle ISW nepravděpodobná.

Mluvčí ukrajinského jižního velitelství Natalija Humenjuková dnes podle agentury DPA uvedla, že většina lodí ruské Černomořské flotily se vrátila na základny, což podle ní naznačuje začátek příprav na nový vzdušný úder. Rusko od začátku loňského října systematicky ostřeluje ukrajinská města a energetickou infrastrukturu, zatím poslední úder spustilo před týdnem.

"Předvádějí se na moři, ukazují svou přítomnost a kontrolu nad situací, a pak zamíří k základnám, kde se často připravují na manévry pro masivní vzdušný útok," uvedla Humenjuková.