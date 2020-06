Řezníček hattrickem proti Zlínu zajistil Teplicím záchranu

Teplice - Fotbalisté Teplic ve třetím kole nadstavby vyhráli 4:1 nad Zlínem a dvě kola před koncem mají jistotu udržení v nejvyšší soutěži. Stejně je na tom díky prohře Karviné v Olomouci i Zlín, který se sice dnes na Stínadlech ujal vedení díky Tomáši Poznarovi, ale domácí po hattricku Jakuba Řezníčka a gólu Jana Shejbala skóre otočili.

Domácí v úvodu zápasu působili nervózně a aktivněji vypadali hosté, kteří přesněji kombinovali a dokázali teplickou obranu dostávat do úzkých. Trenér Hejkal se snažil z lavičky své hráče probudit, ale v 16. minutě je skvěle přelstil Jiráček, který kolmicí do uličky našel ve středu šestnáctky Poznara, ten se dokázal výborně zorientovat a hosté vedli.

Teplické teprve inkasovaný gól probral k životu a brzy prokázali, že mají v posledních týdnech vysokou produktivitu. První střelecký pokus Řezníčka zamířil zpoza šestnáctky mezi tyče a znamenal rychlé vyrovnání, které domácí uklidnilo. A podobný účinek mohly mít i zprávy z Olomouce, kde se souběžně hraný zápas Hanáků s Karvinou vyvíjel podle představ obou dnešních soupeřů ze Stínadel.

"Věděli jsme, že do baráže by nás už dostala jen souhra náhod, ale apelovali jsme na hráče, aby utkání vzali zodpovědně. Jenže museli jsme udělat změny, chyběla nám rozehrávka Marečka a chvíli trvalo, než jsme se srovnali," uvedl kouč Teplic Hejkal. "Až po půli jsme se uklidnili, také díky informacím o výsledku z Olomouce," dodal.

Oba týmy se dál hnaly za vedením, byť bez brankového efektu. Na jedné straně teplický Grigar vychytal ránu Bartošáka, na druhé Dostál výborně vytlačil pokus Jakuba Mareše. Řezníček byl také v ráži, ale dvakrát ho zastavil v šanci ofsajd, v 36. minutě zneškodnil vyběhnutím jeho velkou šanci opět Dostál.

Festival šancí pokračoval i po pauze. V 61. minutě pálil Hyčka, ale Dostál opět uspěl, jenže o čtyři minuty později již Shejbal oslavil návrat do základní sestavy brankou na 2:1. Hosté chtěli odjíždět ze severu Čech v radostné náladě, jenže jejich šance dál likvidoval dnes skvělý Grigar a především při pokusu Jawa osvědčil velké zkušenosti, později Poznar v další příležitosti pálil nad.

Jenže pak přišly další velké chvíle Řezníčka, který přidal další dva jarní góly a dovršil hattrick, který znamenal nejen třetí domácí zápas v řadě v němž daly Teplice čtyři góly, ale také se s dvanácti góly dotáhl na dvojici nejlepších střelců soutěže Guélora Kangu a Libora Kozáka ze Sparty.

"Jsem nazloben na hráče, takový způsobem dohrávat zápasy je nedůstojné - kdyby to bylo 4:3, pak to je přijatelné, protože domácí byli opravdu lepší. Ale takový výsledek je špatný, i když už jsme zachráněni, takto se nemůžeme prezentovat. Budu se hodně rozmýšlet, kdo bude hrát zbývající dva zápasy - nikdo z hráčů nic zadarmo nedostane," řekl trenér Zlína Páník.

Teplicím v tabulce patří dvě kola před koncem s 38 body druhé místo a odstupem jedenácti bodů na barážové příčky. Jistotu záchrany má také Zlín, který sice na třetím místě dělí od čtvrté Karviné šest bodů, ale při rovnosti bodů rozhoduje umístění v základní části a to hovoří pro Zlín.

Hlasy po utkání:

Stanislav Hejkal (trenér Teplic): "Věděli jsme, že do baráže by nás už dostala jen souhra náhod, ale apelovali jsme na hráče, aby utkání vzali zodpovědně. Jenže museli jsme udělat změny, chyběla nám rozehrávka Marečka a chvíli trvalo, než jsme se srovnali. Až po půli jsme se uklidnili, také díky informacím o výsledku z Olomouce. Hráči pak hráli v pohodě a prokazovali, že do skupiny o záchranu rozhodně nepatříme. A budeme se snažit to potvrdit i v závěru, rozhodně nechceme popravit žádné týmy ve hře o sestup. Možná dáme šanci některým mladým hráčům jako dnes, ale základ zůstane stejný. Co říkám prodloužení sezóny kvůli dohrávkám v druhé lize? Radost z toho nemáme, měli jsme už domluvený jiný program, ale nijak to neovlivníme."

Bohumil Páník (trenér Zlína): "Vstup se nám podařil, ale domácí se dostali rychle zpět do hry. Poločas byl ještě dobrý, horší ale přístup hráčů k druhému poločasu. Jsem nazloben na hráče, takový způsobem dohrávat zápasy je nedůstojné - kdyby to bylo 4:3, pak to je přijatelné, protože domácí byli opravdu lepší. Ale takový výsledek je špatný, i když už jsme zachráněni, takto se nemůžeme prezentovat. Budu se hodně rozmýšlet, kdo bude hrát zbývající dva zápasy - nikdo z hráčů nic zadarmo nedostane."

FK Teplice - FC Zlín 4:1 (1:1)

Branky: 21., 79. a 87. Řezníček, 65. Shejbal - 16. Poznar. Rozhodčí: Hocek - Šimáček, Matoušek. ŽK: Džafič (Zlín). Diváci: 2072 (limit 5000 osob na stadionu).

Sestavy:

Teplice: Grigar - Nazarov, Čmovš, Shejbal, Hyčka (69. Emmer) - Žitný, Trubač (69. Černý), P. Mareš (57. Ljevakovič), Moulis (86. Vondášek) - J. Mareš (57. Radosta), Řezníček. Trenér: Hejkal.

Zlín: Dostál - Matejov (80. Bača), Buchta, Simerský, Bartošák (68. Cedidla) - Džafič (61. Conde), Hlinka (82. Martínez), Jiráček, Fantiš - Poznar, Janetzký (61. Jawo). Trenér: Páník.