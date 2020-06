Řezníček bojuje po hattricku se Zlínem o trůn krále střelců

Teplice - Devět branek nastřílel od začátku roku, všechny ale až po vynucené pandemické přestávce. Po dnešním hattricku do zlínské sítě a výhře 4:1 mohl útočník Jakub Řezníček oslavovat jak teplickou záchranu, tak svoje zapojení do boje o trůn ligového střeleckého krále. Dvě kola před koncem soutěže má na svém kontě dvanáct gólů, stejně jako sparťan Libor Kozák a Guélor Kanga.

Na jaře se Řezníček rozehrál ke skvělým výkonům, ostatně jako v posledních zápasech celý teplický tým. V posledních třech domácích zápasech si udrželi žlutomodří průměr čtyři branky na zápasy a z tuctu gólů jich pět zaznamenal právě dvaatřicetiletý fotbalový světoběžník, který obléká dres již osmého českého prvoligového klubu.

V čem tkví jeho "pokoronavirová" proměna? "Já nezměnil ve své hře nic, ale hodně se změnil způsob naší týmové hry. Hrajeme kombinačně, daří se nám a pak z toho vyplývají šance pro útočníky. Je samozřejmě otázkou, kolik jich proměníme - dnes jsem dal tři góly, ale mohl přidat i další," připomněl, že už po dnešním duelu mohl soupeřům v tabulce kanonýrů odskočit.

Výkony svého klíčového hráče si pochvaluje i trenér Stanislav Hejkal, podle kterého se jen potvrdil správný tah přivést Řezníčka už v průběhu rozehraného ročníku. "Tak má vypadat útočník - mužstvo na něj pracuje a on to spoluhráčům vrací brankami. Jakub strašně rád hraje a nerad trénuje, takže nemáme důvod ho šetřit ani v závěru jara a budeme mu fandit v souboji o krále kanonýrů," řekl kouč na adresu teplického hrdiny.

Řezníček přišel před devátým kolem od té doby odehrál 25 utkání s průměrem téměř půl gólu na utkání. Příbramský odchovanec se přiblížil své nejúspěšnější sezóně 2015/16, kde nastřílel třináct gólů.

Pokud by letos svoji statistiku ještě vylepšil, pak by mohl skutečně být králem střelcům. "O té možnosti vím, hned po zápase mně to dnes někdo připomněl. Ale já se teď raduji z toho, že jsme zachráněni, že se můžeme v dalších zápasech dobře připravit na podzim. Rozhodně také nebudu trenérovi říkat, že chci aby mě šetřil. Chci hrát co nejvíce, zápasy mě baví," vysvětlil Řezníček, kterého už v příštím duelu ale čeká emočně složitý zápas proti rodnému klubu z Příbrami, který bojuje o ligovou záchranu.