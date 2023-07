Režisér Tomáš Mašín se při natáčení filmu Němá tajemství obklopil týmem žen

Praha - Režisér Tomáš Mašín se při natáčení filmu Němá tajemství obklopil především týmem žen. Autorkou scénáře je Alice Nellis a kameramankou Anna Smoroňová. V hlavních ženských rolích se představí Jana Plodková, Milena Steinmasslová a Magdalena Borová. Snímek, který tvůrci označují jako napínavou detektivku, moderní love story a intimní drama v jednom, vstoupí do kin 7. září. ČTK o tom za filmaře informovala Zuzana Janák.

Ve štábu byly ale i další klíčové profese zastoupeny ženami. Od výkonné producentky Michaely Petržilkové, architektky Mariany Kuchařové, castingové režisérky Maji Hamplové, přes kostýmy Terezy Kopecké nebo maskérskou práci Anděly Bursové. "Gender je v dnešním světě velké téma. Nicméně my dlouhodobě spolupracujeme na našich filmech, v naší produkci DonArt, s těmi nejlepšími. A jak Anna (Smoroňová), tak všechny ostatní na place prostě jednoznačně nejlepší jsou," shodli se producent snímku Jiří Tuček a režisér Mašín.

Plodková uvedla, že je to dobře, že je na place žena kameramanka. "Protože třeba když jsme točili intimní scénu s Mariánem, tak to najednou bylo pro mě, a myslím že i pro Mariána, komfortnější, a asi i pro režiséra, protože ta intimita tam byla zachována," vysvětlila.

V příběhu hraje důležitou roli afázie, málo známá porucha řeči, která je důsledkem mrtvice či těžkého úrazu hlavy. Člověk nerozumí, co mu říká okolí a ani on sám nezná slova, která znal dříve. Podle logopedky Lucie Mackové, která se podílela na tvorbě pomocné aplikace Afaslovník, trpí afázií v Česku 50.000 lidí a každý rok jich 5000 přibude. "Strašně mě fascinovalo, jak lze vlastně odvyprávět příběh člověka, když nedokáže psát ani mluvit," uvedl režisér Mašín.

Scenáristka Nellis se s afázií seznámila díky neurologovi Filipu Kramářovi, se kterým konzultovala scénář. "Hledali jsme poruchu nebo postižení, které je natolik vážné, že člověka odstřihne od normálního života a vlastně jeho kvality. Na scénáři jsem pracovala téměř rok a jde o příběh, který v rámci kriminálního žánru zkoumá kvalitu lidského života a to, jak ji vnímáme. Co považujeme za život, který stojí za to žít," sdělila.

Ve filmu veterinář Martin v podání Mariána Mitaše po těžkém úrazu přijde o možnost komunikovat se světem. Kolem ale zůstaly všechny důležité ženy jeho života: manželka Erika (Plodková), maminka Dana (Steinmasslová) a koňařka Jana (Borová), jejíž kůň zranění způsobil. Právě tyto tři ženy vyprávějí Martinův příběh. Každá má však svou verzi událostí. Když Martin zemře, o případ se začne zajímat policie. V neobvyklém vztahovém krimi se postupně odkrývají skrytá tajemství, staré křivdy, traumata a překvapivé lži.

Mašín vystudoval grafiku, konceptuální umění a média na pražské Akademii výtvarných umění. Zájem o multimediální tvorbu ho přivedl k videoartu, počítačové animaci a krátkým experimentálním snímkům. Natáčel reklamní spoty či hudební videoklipy a vytvářel znělky pro pořady o muzice. V roce 2009 debutoval celovečerním filmem 3 sezóny v pekle, volně inspirovaným osudem básníka a filozofa Egona Bondyho. Před šesti lety natočil snímek Wilsonov. Kromě filmu Němá tajemství pracoval několik let na dramatu mapujícím příběh protikomunistické odbojové skupiny bratří Mašínů, jejichž je vzdáleným příbuzným. Film Bratři uvedou kina od 26. října.