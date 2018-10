Praha - Režisér Jiří Strach společně se scénáristou Markem Epsteinem natáčí pro Českou televizi nový film o manipulaci, nečekaných mezigeneračních setkáních a důvěřivosti starších lidí. V hlavních rolí se představí Jiřina Bohdalová a Kryštof Hádek. Doplní je Viktor Preiss, Vilma Cibulková a Miroslav Etzler. Snímek nesoucí pracovní název Cvrček uvede ČT příští rok. Informaci dnes ČTK na natáčení sdělil režisér Strach.

"Je to takový hutný, sevřený psychothriller. Je to příběh jednoho dne, do kterého pak jsou nastříhané retrospektivy, kde se nám věci doplňují jak v detektivce," uvedl Strach. Námět vychází z příhody, která se stala babičce scénáristy Epsteina. "Po cestě z kostela ji zastavil mladý muž a namluvil jí, že je její příbuzný. Jeho záměr byl ale úplně jiný," sdělil Epstein a dodal, že hlavním tématem snímku je především hyenismus a to jak v jeho zrodu, aplikaci, tak fatálním důsledku. "Je to trošku i o naivitě starých lidí, kteří možná často v nějaké důvěře otevřou dveře svého bytu někomu dřív, než by měli," dodal Strach.

Podle obou tvůrců je role Bohdalové co by důvěřivé penzistky psaná herečce na míru a i výběr Hádka byl zčásti předem promyšlený. "Ještě než jsem dočetl scénář, tak už jsem tam viděl Kryštofa, i když jsme mu to pak museli trochu dopsat na tělo. Původní představa Marka Epsteina byla, že ten kluk bude o trochu mladší. Ale co si budeme povídat, Jiřina nepotřebuje mít vedle sebe kluka, co hraje poprvé. Potřebuje hereckého parťáka," řekl režisér.

Důležitým faktem na celém snímku je podle scénáristy Epsteina také to, že postava Bohdalové je podstatně odlišná od jejích posledních rolí. "Myslím si, že je to úplně jiná role, než které Jiřina za posledních deset až 15 let hrála," uvedl Epstein s tím, že s jistou rezervou by její role v Cvrčkovi šla připodobnit k té ze snímku Ucho "Rozhodně od toho nečekejme komedii s Jiřinou Bohdalovou. Líbí se mi, že po letech dostane prostor i v dramatické, až tragické poloze," dodal Strach.

Ten v minulosti s Bohdalovou spolupracoval také na snímcích Anděl Páně 2, Vrásky z lásky či na televizním filmu Povodeň.