Režisér Patrik Ulrich dokončil natáčení nového cestopisu o Cimrmanovi

Praha - Štáb režiséra Patrika Ulricha dnes dokončil natáčení nového cestopisu Stopy Járy Cimrmana, který vzniká k 55. výročí premiéry první hry Divadla Járy Cimrmana Akt. Divadlo ji poprvé uvedlo 4. října 1967 v Malostranské besedě v Praze. Poslední záběry cestopisu vznikaly ve vile v pražské Dykově ulici, bývalém sídle Československého a Českého rozhlasu, ve kterém před lety pracovali Zdeněk Svěrák a Miloň Čepelka, budoucí členové Divadla Járy Cimrmana. Čepelka a Svěrák tam při natáčení pořadu Stopy Járy Cimrmana odhalili pamětní desku.

"Jára Cimrman se poprvé objevil na vlnách éteru v pořadu Nealkoholické vinárny U pavouka, kterou dělali Jiří Šebánek se Zdeňkem Svěrákem. Ovšem jako náš současník, sochař, který sochal tak, že dělal nafukovací sochy. Pak jednou přišel Jirka Šebánek z procházky po Malé Straně a vyprávěl, že Baráčníci na své rychtě hrají divadlo a že když mohou Baráčníci, mohli bychom taky. A vymyslel Divadlo Járy Cimrmana a Cimrmanův životopis. My jsme se těšili, že si konečně trochu pohrajeme a netušili jsme, že si budeme pohrávat šestapadesát let," řekl ČTK Čepelka.

V šestidílném cyklu se diváci s průvodcem Miroslavem Táborským seznámí s řadou míst spjatých s fenoménem fiktivního génia. Táborský se s kamerou a slavnými cimrmanology podívá například do památníku filmového Liptákova, na nejnižší rozhlednu na světě i k nedokončené autosoše nikdy nežijícího českého velikána. Stopy Járy Cimrmana se v programu České televize objeví příští rok.

Čtyři epizody ze šesti budou geograficky tematické. Pojizeří prochází Zdeněk Svěrák, jižní Čechy Petr Brukner, Moravu Petr Reindinger a Ondřej Vetchý, Prahu nejmladší člen souboru Vojtěch Kotek a všichni spoluzakladatelé Divadla Járy Cimrmana. Zbylé díly minisérie tvůrci věnují rozhlednám, sochám, muzeím a památníkům. Pro režiséra Ulricha je to po roce návrat k Cimrmanům. Loni měl na festivalu Zlatá Praha a následně i ve vysílání České televize premiéru jeho dokument Štace Miloně Čepelky.

"Během natáčení jsem se ho zeptal, co se za více než padesát let v Divadle Járy Cimrmana nejzásadněji změnilo. A pan Čepelka mi odpověděl, že největším nezvykem je pro soubor absence radosti z věcí budoucích. Třeba ze zkoušení nových her, z dalších premiér. Uvědomil si, že takovou situaci jejich divadlo nezažilo. A tak jsem přišel s nápadem na polohraný cestopis Stopy Járy Cimrmana. Herce to nadchlo a třeba Zdeněk Svěrák se dokonce podílel na scénářích," popsal vznik minisérie režisér Ulrich.

Hry o Cimrmanovi se staly všeobecně známými a řada citátů z nich zlidověla. V 80. letech pronikl Cimrman i na celuloid ve filmech Ladislava Smoljaka s názvem Jára Cimrman ležící, spící, Rozpuštěný a vypuštěný a v komedii Nejistá sezóna. Fenomén Járy Cimrmana mezi Čechy natolik zakořenil, že když v roce 2005 pořádala televize anketu o největšího Čecha, fiktivní hrdina dokonce krátce, než ho televize z ankety vyřadila, vedl. Jeho jméno již také nese několik ulic a dalších míst.

Poslední divadelní hra z repertoáru Divadla Járy Cimrmana je České nebe s podtitulem Cimrmanův dramatický kšaft, která měla premiéru 28. října 2008. Podle Svěráka už žádná nová nevznikne.