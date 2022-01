Režisér Pánek začne točit rodinný film Děti Nagana

Praha - Příští rok v únoru u příležitosti 25. výročí olympijského turnaje by měl mít premiéru celovečerní rodinný film Děti Nagana. V příběhu dětí, které inspirují výkony českých hokejistů na vítěznému turnaji v japonském Naganu, se představí Hynek Čermák, Klára Issová nebo Pavel Batěk. Autor scénáře a režisér Dan Pánek plánuje zimní scénu natočit v únoru, převážnou část filmu, která se odehrává v létě, pak v červenci a srpnu. Novinářům to řekl na dnešní tiskové konferenci k představení filmu.

Snímek pojednává především o euforii, kterou v Česku v roce 1998 odstartovalo olympijské vítězství hokejistů. Hlavním hrdinou je jedenáctiletý Dom, kterého hraje Tom Brenton. "První scéna je, když děti místo vyučování vidí nájezdy proti Kanadě. Tam se rodily sny dětí, které jsou už dnes třicátníci, že budou hrát NHL jako jejich vzory," připomněl režisér Pánek semifinálový duel, který poslal české hokejisty do památného finále proti Rusku.

Hrdina filmu Dom pochází z rozvrácené rodiny a upíná se ke svému novému idolu, brankáři zlatého výběru Dominiku Haškovi. Jeho rodiče však nemají na hokej peníze a navíc pochybují o jeho schopnostech, takže na radu dědečka s kamarádem Honzou vybuduje hokejbalový tým. Tým složený z nesourodých, podceňovaných dětí, začíná pracovat na velké výzvě, porazit tým z vedlejší vesnice a vybojovat si respekt. Po úvodním debaklu přebere tým svérázný trenér a otec Honzy představovaný Čermákem.

Štáb nyní spoléhá na tuhou zimu a zamrzlé rybníky kvůli zimní scéně. "Jezdíme všude po ČR a hledáme rybníky. Včera (ve čtvrtek) jsme pár zajímavých našli. Je to jediná zimní scéna, jinak se vše odehrává v létě," řekl Pánek. Premiéra by se měla konat příští rok v únoru v době 25. výročí naganského vítězství.

Úlohu patrona projektu převzal bývalý brankář Hašek, který byl jednou z opor vítězného týmu v Naganu. "Zahraje si i velmi důležitou roli, kterou zatím nebudu prozrazovat," uvedl režisér. Hašek vyzdvihl, že film není ani tolik o samotném turnaji, ale o tom, jakou znamenal inspiraci pro děti. Líbí se mu také, že jde o rodinný film o mladých lidech. "Nevím, jestli bude moje rolička v sekundách, nebo minutách, ale ta chvilka má určitý podtext a bude hrát určitou roli. Proto jsem přijal nabídku, že si ve filmu rád zahraji," řekl.

Podle Čermáka film také zachycuje téma národní hrdosti a statečnosti. "Je tam téma hrdinů, kteří tvrdě pracují, aby dosáhli svého cíle. Je to téma, které by se podle mě mělo otevřít," uvedl. Zároveň doufá, že se do filmu podaří dostat i "smrad hokejové šatny". Ocenil výběr dětských herců, které si režisér Pánek vyhlédl na dětských filmových táborech. "Věděl jsem o nich, casting jsem měl poměrně dost usnadněný," doplnil Pánek.