Režisér Marhoul si letí festival do Benátek především užít

Praha - Mezinárodní filmový festival v Benátkách, kde je v hlavní soutěži i snímek Nabarvené ptáče, si chce jeho režisér Václav Marhoul především užít. Za úspěch totiž považuje už jen účast na akci, která je řazena spolu s festivaly v Cannes a Berlíně mezi nejprestižnější v Evropě. Tvůrci filmu natočeného podle stejnojmenného románu Jerzyho Kosińského nemají co ztratit, a proto se do Benátek těší. Marhoul to dnes řekl v rozhovoru s ČTK.

"Jestli bych měl použít jedno slovo, tak se cítím poctěn. A cítím se tak za celý štáb a všechny herce," popsal své pocity před odletem Marhoul.

V pondělí večer se bude Nabarvené ptáče promítat pouze pro novináře, jeho oficiální projekce se uskuteční 3. září v podvečer. S účastí v Benátkách, kam porota vybrala 21 filmů z 2000 přihlášených, český režisér nepočítal. V hlavní soutěži s ním bude soupeřit mimo jiné vesmírné drama Ad Astra (Ke hvězdám) režiséra Jamese Graye v hlavní roli s Bradem Pittem, historické drama J'accuse (Žaluji) režiséra Romana Polanského či snímek The Laundromat (Prádelna) režiséra Stevena Soderbergha, ve kterém hrají mimo jiné Meryl Streepová, Gary Oldman a Antonio Banderas.

"Nevěřil jsem v účast, je to přece jenom pětadvacet let, co byl český film v hlavní soutěži v Benátkách. V Cannes nebyl český film čtyřicet sedm let - to byly myslím dostatečně pádné důvody k tomu, abych takhle smýšlel," uvedl Marhoul. Zatím posledním českým filmem v hlavní soutěži v Benátkách byl v roce 1994 film Jiřího Menzela Život a neobyčejná dobrodružství vojáka Ivana Čonkina.

Nabarvené ptáče se zanedlouho představí i na mezinárodním filmovém festivalu v Torontu. "Osobně to do Kanady nezvládnu, protože musím v Benátkách zůstat až do neděle 8. září. A projekce v Torontu bude už 9. září. Za naši delegaci tam bude představitel role Hanse Stellan Skarsgard," sdělil Marhoul.

K koprodukční snímku se vedle známého švédského herce Skarsgarda objeví další mezinárodní hvězdy jako Harvey Keitel, Udo Kier nebo Julian Sands. Hlavní roli malého chlapce procházejícího krutostmi druhé světové války ztvárnil Petr Kotlár. Za kamerou stál držitel sedmi Českých lvů Vladimír Smutný. "S Vladimírem jsem dělal i své předchozí filmy Mazaný Filip a Tobruk a myslím si, že Nabarvené ptáče je jeho opus magnum," podotkl Marhoul.

Bestseller Nabarvené ptáče amerického spisovatele polského původu Kosińského je kniha, kterou pro její depresivní vyznění mnoho lidí odkládá ještě před dočtením. Marhoul, který má osobně z knihy pocit "světýlka naděje v temném tunelu", se od drsného příběhu trochu odchýlil. "Jakákoliv filmová adaptace nesmí být otrockým přepisem románu. Jenom ten způsob vyjadřování - v knize máte slova, zatímco ve filmu používáte obraz a zvuk. Už jenom to filmaře vede úplně jinou cestou. Ta kniha je navíc místy dost retrospektivní. Některé postavy jsme vynechal, některé spojil a některé jsme dokonce dopsal," uvedl.

Režisér to divákovi neulehčil - černobílý film má dvě hodiny a 49 minut, z toho se v něm mluví devět minut a neobsahuje žádnou filmovou hudbu. Výjimkou je píseň Eukalyptový háj od izraelské skladatelky a zpěvačky Naomi Šemerové, kterou pro potřeby filmu aranžoval Matěj Kroupa a nazpívala ji v hebrejštině herečka Jitka Čvančarová. "Na filmu dělaly stovky lidí a závěrečné titulky proto mají osm minut. Takovou dobu nemohou lidé sedět v tichu," vysvětlil Marhoul.

V českých kinech bude mít Nabarvené ptáče premiéru 12. září. "Byl bych strašně rád, kdyby si na něj do kina našli cestu lidé, kteří nad podobnými filmy už dávno zlomili hůl a zůstávají doma. Do kina dnes chodí hlavně mladí diváci na Avangers a další projekty studia Marvel. Troufnu si tvrdit, že Nabarvené ptáče nebude film úplně pro ně. Ale bylo by dobré, aby do kina dorazili lidé, kteří mají snímky jako Nabarvené ptáče rádi," dodal režisér Marhoul.